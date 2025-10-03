El Málaga evita que se extienda su 'virus FIFA'

El Málaga ha evitado que se extienda el 'virus FIFA' en su plantilla. David Gordo, seleccionador español sub-21, dio a conocer este viernes los ... 23 futbolistas para la próxima ventana de combinados nacionales, en la que La Rojita se medirá a Noruega y Finlandia (10 y 14 de octubre). A diferencia de lo que ocurrió en la anterior, Gordo no contó con Adrián Niño, que en estos momentos acusa unas molestias en su tobillo izquierdo y que ya le hicieron perderse el partido del cuadro malaguista en Burgos y con casi toda probabilidad también el de este domingo frente al Racing.

Niño no pudo participar con el Málaga en el derbi andaluz frente al Granada por ir con la selección, y no participó en el primer duelo del combinado español, lo que provocó cierto malestar en el club y el malaguismo. En el segundo duelo entró en el 89 y tan sólo necesitó seis minutos para ver puerta.

Tampoco citó a Chupete, que se encontraba en la prelista anterior y sí que estaba disponible. El cordobés, que no ha ido todavía con la selección española en ninguna categoría, se encuentra en el radar y no resultaría sorprendente que vaya convocado en un futuro no muy lejano.

Ahora, el Málaga espera a lo que ocurra el sábado en Chile en el España-Brasil del Mundial sub-20, en el que está el blanquiazul Izan Merino. La selección camina sobre el alambre: debe ganar al combinado tapioca si quiere pasar a octavos de final, ya sea como segundo (el primer puesto ya pertenece a Marruecos) o como uno de los mejores terceros, pero si empata esto sería difícil. En caso de que la andadura de España concluyera en la fase de grupos, Merino regresaría muy pronto.