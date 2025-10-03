Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Izan Merino, Adrián Niño y Chupete. SUR

El Málaga evita que se extienda su 'virus FIFA'

Adrián Niño y Chupete no fueron convocados con España sub-21 para el próximo parón de selecciones y aguarda a lo que ocurra el sábado en Chile en el Mundial sub-20 con Izan Merino

Jorge Garrido

Jorge Garrido

Málaga

Viernes, 3 de octubre 2025, 20:32

El Málaga ha evitado que se extienda el 'virus FIFA' en su plantilla. David Gordo, seleccionador español sub-21, dio a conocer este viernes los ... 23 futbolistas para la próxima ventana de combinados nacionales, en la que La Rojita se medirá a Noruega y Finlandia (10 y 14 de octubre). A diferencia de lo que ocurrió en la anterior, Gordo no contó con Adrián Niño, que en estos momentos acusa unas molestias en su tobillo izquierdo y que ya le hicieron perderse el partido del cuadro malaguista en Burgos y con casi toda probabilidad también el de este domingo frente al Racing.

