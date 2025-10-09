El Málaga necesita quince tiros para marcar un gol

Cumplida una quinta parte de la temporada, las estadisticas colectivas de los equipos empiezan a explicar el por qué de la tabla clasificatoria. En concreto, ... en el caso del Málaga, y atendiendo a los datos de Sofascore, hay un aspecto del juego en el que pena claramente, el del acierto rematador, lo que justifica su plaza en zona de descenso. En efecto, el equipo está necesitando hasta ahora quince tiros de promedio para conseguir un gol, un dato preocupante. Sin ir más lejos, el Deportivo, que es su rival este domingo no necesita ni la mitad de intentos para marcar: 6,7.

Los datos muestran 88 tiros esta campaña del Málaga (es decimocuarto de Segunda en este aspecto), 11 de media y, como ha marcado sólo seis tantos, se precisan 14,8 remates. Hay que recordar que el cuadro de Pellicer sólo se ve superado por el Zaragoza en falta de gol, con cuatro dianas del cuadro maño, también en la zona de descenso. Si nos centramos en los tiros a puerta, entre los tres palos, el Malaga promedia 3,5 y se coloca también decimocuarto, pero no los rentabiliza tan bien como otros conjuntos. Necesita 4,6 para llegar a un acierto. En todo caso, los blanquiazules siguen lejos de equipos como el Racing, que promedia 6,9 remates al marco.

Hay otro apartado que denota que el Málaga es poco eficaz en sus posesiones de ataque. No aprovecha demasiado su manejo de balón, porque con un 50,6%, el undécimo mejor de la categoría, es el segundo peor realizador. El Deportivo, líder invicto, próximo rival, acapara menos el balón (49,6%, el decimocuarto), pero marca muchos más goles (17) y suma el doble de puntos que los malaguistas (16). Son datos que apelan a la mayor o menor calidad de los jugadores.

Finalmente, en el apartado disciplinario, el Málaga es el vigésimo en tarjetas amarillas, con 16 (dos de media por partido) y un filial, la Real Sociedad B, pese a su juventud, está en cabeza, con 29. Eso sí, sólo dos equipos (Granada y Albacete, con tres) han visto más rojas que el Málaga, lo que no cuadra con las faltas del equipo (13,5 de media, el decimocuarto que más).