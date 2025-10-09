Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Lobete ejecuta un remate en la primera jornada liguera, ante el Eibar. MARILÚ BÁEZ

El Málaga necesita quince tiros para marcar un gol

El equipo es el segundo máximo realizador de la categoría, con sólo seis dianas en ocho partidos, y la falta de eficacia lo está lastrando, porque se mueve en una zona intermedia en el número de remates

Pedro Luis Alonso

Pedro Luis Alonso

Málaga

Jueves, 9 de octubre 2025, 16:31

Comenta

Cumplida una quinta parte de la temporada, las estadisticas colectivas de los equipos empiezan a explicar el por qué de la tabla clasificatoria. En concreto, ... en el caso del Málaga, y atendiendo a los datos de Sofascore, hay un aspecto del juego en el que pena claramente, el del acierto rematador, lo que justifica su plaza en zona de descenso. En efecto, el equipo está necesitando hasta ahora quince tiros de promedio para conseguir un gol, un dato preocupante. Sin ir más lejos, el Deportivo, que es su rival este domingo no necesita ni la mitad de intentos para marcar: 6,7.

