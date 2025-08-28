El Málaga, a la espera del cierre completo de la operación y la llegada del extremo Dorrio

El extremo Dorrio está a punto de llegar. Según las fuentes consultadas, el Málaga ha intercambiado ya los documentos para la incorporación y la firma ... de este fichaje. De hecho, en el club se encuentran a la espera de cerrar por completo la operación y que el futbolista pueda llegar a la ciudad para integrarse en los entrenamientos a las órdenes de Sergio Pellicer.

Es previsible que pueda aterrizar en Málaga durante esta semana, quizás este jueves o viernes, lo que permitiría al club disponer de uno de los futbolistas que buscaba y también completar el sexto fichaje de este mercado. Josué Dorrio, bilbaíno de 31 años, llega libre debido a que no disponía de equipo tras su salida del Racing de Ferrol al final de la campaña anterior.

El club de Martiricos sí disponía de tope salarial para acometer esta contratación, si bien para ello tenía que realizar algunos ajustes, y también estaría en condiciones de hacerse con un 'pivote' que sustituya a Luismi, si bien en este caso sí tendría que mejorar los ingresos para elevar la partida destinada a la plantilla. Aunque esta posibilidad está al alcance de la entidad de Martiricos.

Habrá que esperar algunas horas o días todavía, aunque el tiempo se le acaba al conjunto blanquiazul, que tendrá hasta el lunes por la noche para resolver todos sus problemas económicos y burocráticos para reforzar un poco más su plantilla. Y también para acertar con los fichajes elegidos, pues el objetivo se centra en mejorar el nivel del equipo para mirar hacia arriba la próxima temporada en la clasificación de Segunda...