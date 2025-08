El Málaga se ejercita en Oxford para preparar su cuarto amistoso del verano

El Málaga está ya preparado para disputar este sábado, a partir de las 15.00 horas en el estadio del Oxford United, su cuarto amistoso ... de la pretemporada, del verano. La expedición llegó a tierras británicas con una demora importante en relación a lo previsto que obligó al cuerpo técnico a cambiar los planes del día antes realizar la prevista sesión de entrenamiento en unas modélicas instalaciones de este equipo de la segunda categoría inglesa, que está situada entre las ligas más fuertes de Europa.

Los blanquiazules se ejercitaron a las órdenes de Sergio Pellicer con la atenta mirada de un grupo de malaguistas, unos desplazados con el equipo y otros que siguen a los blanquiazules. La sesión preparada por el técnico fue muy suave, más bien de activación, con rondos y definiciones. Los jugadores y el resto de los ayudantes, según aseguraron las fuentes consultadas, elogiaron el gran estado del césped y del resto de la ciudad deportiva utilizada.

El Málaga, de esta forma, afrontará un partido interesante para el equipo ante un rival fuerte y exigente. Será una nueva oportunidad para comprobar el nivel de los blanquiazules, tanto su estado de forma actual como sus posibilidades futuras. Pese a tratarse de un amistoso, el equipo blanquiazul intentará ofrecer la mejor imagen posible, como ocurrió en los tres anteriores y, si es posible, hacerse con la victoria para seguir ganando moral y confianza.

Cabe destacar que el partido no será ofrecido finalmente por 101 Televisión por la negativa del conjunto británico. Los aficionados, de esta manera, no podrán disponer de imágenes en directo de este encuentro, el único que no podrán seguir por la pequeña pantalla.

La plantilla partió a primera hora de este viernes desde el hotel de concentración de Estepona hacia el aeropuerto para poner rumbo a Oxford. Con un retraso importante en el vuelo, el equipo llegó con el tiempo justo para almorzar y preparar la sesión de trabajo prevista para la tarde. Los jugadores, de esta forma, llegarán con algo menos de carga tras la intensidad de días atrás, aunque con el cansancio del desplazamiento a tierras británicas.