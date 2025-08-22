El Málaga duplica los ingresos por patrocinios en las pasadas cinco temporadas
En una respuesta del administrador a BlueBay en el juzgado se detalla esta partida, que se acercaba ya a seis millones en el ejercicio anterior
Viernes, 22 de agosto 2025, 00:23
La evolución del Málaga es digna de análisis. Instalado ya en Segunda después del inexplicable descenso a la tercera categoría, el club de Martiricos está ... alcanzando una velocidad de crucero muy sostenible y en clara progresión. De hecho, la entidad ha mejorado de una forma considerable en casi todas sus partidas, aunque destaca especialmente en algunas de ellas. Se conocen los incrementos que está experimentando uno año tras otro en los abonos y las entradas, pero hay otra materia que cobra especial relevancia, como es el caso de los patrocinios, la comercialización publicitaria. En este caso, el Málaga ha duplicado estos ingresos en los cinco últimos años, alcanzando un récord de la última etapa, según el informe presentado en el juzgado por el administrador judicial, José María Muñoz, en respuesta a varias preguntas de BlueBay, al que ha tenido acceso este periódico.
El aumento de facturación en este periodo ha ido creciendo de una manera muy llamativa, destacando especialmente en las campañas anteriores. Tomando como punto de partida el comienzo de la administración judicial, el Málaga ingresó por patrocinios esa temporada 2,67 millones, junto cuando apareció al final de la misma la pandemia, en el ejercicio 19-20. Un año antes esta partida había sido de tres millones. Y posteriormente fue subiendo de forma progresiva hasta aproximarse por primera vez en la campaña anterior, última que se refleja en este estudio, a los seis millones, concretamente 5,75.
LA CIFRA
5,75
Son los millones de ingresos totales por patrocinios que consiguió el Málaga la pasada temporada y que supone un récord de la entidad en este capítulo comercial.
Cabe destacar en este periodo el patrocinio extraordinario aportado por el Ayuntamiento en el ejercicio 22-23 de 1,5 millones, cuando desde el consistorio apostaron muy fuerte por el ascenso del equipo blanquiazul (y ocurrió lo contrario, que bajó a Primera RFEF en una de los mayores desastres del club). En esa temporada se elevó la cifra general de una forma espectacular, hasta alcanzar nada menos que 4,66 millones. En estas cantidades generales se incluyen en todos los casos la publicidad contratada por empresas privadas y también las públicas, entre las que se encuentran las instituciones locales.
Estos altos ingresos colocan este apartado de los patrocinios como una de las patas fundamentales en la financiación del club de Martiricos, junto a los abonos y taquillas, los derechos de televisión y las ventas de camisetas. Cada temporada se incorporan nuevos anunciantes que invierten cantidades importantes en el equipo blanquiazul. El último en llegar ha sido Unicaja, que sustituye a CaixaBank y no estará por el momento en la indumentaria del conjunto malagueño (aparece en los soportes del estadio).
Estas cifras comienzan a ser ya muy considerables al tratarse de un equipo de Segunda. En la élite, sin embargo, estos ingresos aumentarían notablemente. La capacidad de la entidad en este campo, al representar a una de las ciudades y las provincias más importantes del país (sexta en ambos casos por población), ofrece unas posibilidades realmente esperanzadoras. Este sigue siendo el objetivo a medio plazo del Málaga: ascender a Primera.
Menos de una tercera parte llega de las administraciones públicas
Los patrocinios del Málaga son cada vez más diversos, si bien los que llegan de las administraciones públicas son una parte fundamental. En el análisis realizado por el administrador, José María Muñoz, y presentado en el juzgado, las partidas llegadas de las administraciones y sus diferentes organismos supusieron menos de una tercera parte del total en la temporada anterior.
Las administraciones fundamentales en esta importante aportación publicitaria son el Ayuntamiento de Málaga, la Diputación Provincial, el Ayuntamiento de Benahavís, Turismo Costa del Sol (forma parte del organismo supramunicipal) y Fundación Cueva de Nerja. Todas ellas hacen aportaciones directas al club.
La partida fundamental correspondía al Ayuntamiento en la campaña pasada con una contribución de 826.000 euros, sumando en total en ese periodo 1,8 millones de la cifra global de 5,75.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.