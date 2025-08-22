El Málaga duplica los ingresos por patrocinios en las pasadas cinco temporadas

La evolución del Málaga es digna de análisis. Instalado ya en Segunda después del inexplicable descenso a la tercera categoría, el club de Martiricos está ... alcanzando una velocidad de crucero muy sostenible y en clara progresión. De hecho, la entidad ha mejorado de una forma considerable en casi todas sus partidas, aunque destaca especialmente en algunas de ellas. Se conocen los incrementos que está experimentando uno año tras otro en los abonos y las entradas, pero hay otra materia que cobra especial relevancia, como es el caso de los patrocinios, la comercialización publicitaria. En este caso, el Málaga ha duplicado estos ingresos en los cinco últimos años, alcanzando un récord de la última etapa, según el informe presentado en el juzgado por el administrador judicial, José María Muñoz, en respuesta a varias preguntas de BlueBay, al que ha tenido acceso este periódico.

El aumento de facturación en este periodo ha ido creciendo de una manera muy llamativa, destacando especialmente en las campañas anteriores. Tomando como punto de partida el comienzo de la administración judicial, el Málaga ingresó por patrocinios esa temporada 2,67 millones, junto cuando apareció al final de la misma la pandemia, en el ejercicio 19-20. Un año antes esta partida había sido de tres millones. Y posteriormente fue subiendo de forma progresiva hasta aproximarse por primera vez en la campaña anterior, última que se refleja en este estudio, a los seis millones, concretamente 5,75.

LA CIFRA 5,75 Son los millones de ingresos totales por patrocinios que consiguió el Málaga la pasada temporada y que supone un récord de la entidad en este capítulo comercial.

Cabe destacar en este periodo el patrocinio extraordinario aportado por el Ayuntamiento en el ejercicio 22-23 de 1,5 millones, cuando desde el consistorio apostaron muy fuerte por el ascenso del equipo blanquiazul (y ocurrió lo contrario, que bajó a Primera RFEF en una de los mayores desastres del club). En esa temporada se elevó la cifra general de una forma espectacular, hasta alcanzar nada menos que 4,66 millones. En estas cantidades generales se incluyen en todos los casos la publicidad contratada por empresas privadas y también las públicas, entre las que se encuentran las instituciones locales.

Estos altos ingresos colocan este apartado de los patrocinios como una de las patas fundamentales en la financiación del club de Martiricos, junto a los abonos y taquillas, los derechos de televisión y las ventas de camisetas. Cada temporada se incorporan nuevos anunciantes que invierten cantidades importantes en el equipo blanquiazul. El último en llegar ha sido Unicaja, que sustituye a CaixaBank y no estará por el momento en la indumentaria del conjunto malagueño (aparece en los soportes del estadio).

Estas cifras comienzan a ser ya muy considerables al tratarse de un equipo de Segunda. En la élite, sin embargo, estos ingresos aumentarían notablemente. La capacidad de la entidad en este campo, al representar a una de las ciudades y las provincias más importantes del país (sexta en ambos casos por población), ofrece unas posibilidades realmente esperanzadoras. Este sigue siendo el objetivo a medio plazo del Málaga: ascender a Primera.