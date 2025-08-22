Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Imagen de un graderío de La Rosaleda durante el Málaga-Eibar de la primera jornada del campeonato. MARILÚ BÁEZ

El Málaga duplica los ingresos por patrocinios en las pasadas cinco temporadas

En una respuesta del administrador a BlueBay en el juzgado se detalla esta partida, que se acercaba ya a seis millones en el ejercicio anterior

Antonio Góngora

Antonio Góngora

Viernes, 22 de agosto 2025, 00:23

La evolución del Málaga es digna de análisis. Instalado ya en Segunda después del inexplicable descenso a la tercera categoría, el club de Martiricos está ... alcanzando una velocidad de crucero muy sostenible y en clara progresión. De hecho, la entidad ha mejorado de una forma considerable en casi todas sus partidas, aunque destaca especialmente en algunas de ellas. Se conocen los incrementos que está experimentando uno año tras otro en los abonos y las entradas, pero hay otra materia que cobra especial relevancia, como es el caso de los patrocinios, la comercialización publicitaria. En este caso, el Málaga ha duplicado estos ingresos en los cinco últimos años, alcanzando un récord de la última etapa, según el informe presentado en el juzgado por el administrador judicial, José María Muñoz, en respuesta a varias preguntas de BlueBay, al que ha tenido acceso este periódico.

