El Málaga cuelga ya el cartel de 'no hay billetes' para el domingo

La Rosaleda sigue quedándose pequeña para el Málaga y su afición. El club ha anunciado que cuelga ya el cartel de 'no hay billetes' debido ... a que no dispone ya de entradas para el encuentro del domingo, a las 18.30 horas, contra el Córdoba. Habrá, sin duda, una importante representación de seguidores visitantes, que están preparando viajes particulares para un desplazamiento cómodo y cercano, de poco más de una hora.

El Málaga tiene abierta la venta de entradas en su página web, lo que ha facilitado que tanto unos como otros seguidores hayan agotado con gran antelación el aforo del estadio disponible, que es realmente muy poco. Aunque esto no supone que se alcancen los 30.000 asistentes al partido, pues al final siempre hay un grupo importante de abonados que no pueden o prefieren no estar presentes en este compromiso.

La importancia del encuentro, sin embargo, es máxima para el Málaga, que necesita alejarse más de la zona de descenso. También es crucial para el cuadro cordobés, pues se encuentra con tres puntos más que los blanquiazules y viene de una dura derrota en casa. Ambos se juegan mucho en este derbi regional, si bien son los de Martiricos los que tienen dar un paso adelante para evitar cualquier sufrimiento al final del campeonato.