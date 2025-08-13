Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

La Rosaleda, casi lleno en el encuentro del Costa del Sol ante el Betis. ÑITO SALAS

El Málaga continúa lanzado en Segunda: tendrá un presupuesto de unos 21 millones

El club mantiene el crecimiento pese a estar intervenido, mejorando el tope salarial y sus ingresos en todas las partidas

Antonio Góngora

Antonio Góngora

Miércoles, 13 de agosto 2025, 00:26

La economía del Málaga va cada vez mejor. Su crecimiento sigue imparable, dentro de los límites de un club intervenido. Y todo ello, en última ... instancia, gracias a su gran afición, que ha conseguido relanzar la expectación y el ambiente alrededor del equipo, volcándose de una forma incondicional en busca de los mejores logros deportivos. De ahí que, según ha sabido este periódico, la entidad de Martiricos maneja ahora un presupuesto para la próxima temporada que se situará en unos 21 millones (quizás algo más), lo que supone un espectacular salto en relación a la campaña pasada. Y esta cifra no incluye los traspasos de jugadores.

