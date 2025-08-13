El Málaga continúa lanzado en Segunda: tendrá un presupuesto de unos 21 millones

La economía del Málaga va cada vez mejor. Su crecimiento sigue imparable, dentro de los límites de un club intervenido. Y todo ello, en última ... instancia, gracias a su gran afición, que ha conseguido relanzar la expectación y el ambiente alrededor del equipo, volcándose de una forma incondicional en busca de los mejores logros deportivos. De ahí que, según ha sabido este periódico, la entidad de Martiricos maneja ahora un presupuesto para la próxima temporada que se situará en unos 21 millones (quizás algo más), lo que supone un espectacular salto en relación a la campaña pasada. Y esta cifra no incluye los traspasos de jugadores.

El ejercicio anterior también fue muy bueno en cuanto a la capacidad financiera, llegando el Málaga a situarse por encima de los 18 millones de ingresos presupuestarios, lo que le permitió ya disponer de un tope salarial muy importante para Segunda. Fue un primer avance importante, que lo llevó al récord de abonados y a disponer de unas cuentas todavía más saneadas (siempre lo están debido a que el club continúa gestionado por una administración judicial, con José María Muñoz a la cabeza).

Para esta campaña, la que empieza este sábado (en La Rosaleda contra el Eibar a las 19.30 horas), se han desbordado todos los pronósticos. Se ha vuelto a comprobar que el estadio se ha quedado pequeño, justo ahora que las instituciones han renunciado al proyecto del Mundial. No se podrá aumentar el número de abonados, pese a los miles de malaguistas que están en lista de espera, debido al escaso aforo del campo. Esta cifra se situará de nuevo en 26.550 carnés (quedarán algunos asientos libres para la venta de entradas sueltas en cada encuentro).

¿Cuáles son las claves de este crecimiento económico del Málaga? Se trata de un incremento generalizado, según las fuentes consultadas. Todos los capítulos han mejorado de una forma muy considerable, lo que permitirá que el equipo disponga de un mayor tope salarial para la plantilla. Pero afecta a todas las parcelas, desde los socios y entradas (en este último caso es una previsión), pasando por la comercialización y los patrocinios hasta llegar a una de las claves de este éxito, como son las tiendas del club y la venta de sus camisetas y demás prendas del conjunto blanquiazul.

Pero estas mejoras del Málaga llegan más lejos de lo esperado en algunos casos, apareciendo ciertas sorpresas. Como ocurre con el museo del club, que cada día tiene una mayor acogida por parte de los aficionados y visitantes de la ciudad, que demandan hacer el recorrido por toda la instalación de La Rosaleda. Este reclamo que ofrece la entidad de Martiricos permite también sumar más ingresos, en determinados meses muy importantes, para completar este incremento presupuestario, que podría alcanzar cotas realmente espectaculares en el caso de disponer un estadio más grande, pues la afición malaguista podría llenar una instalación como la prevista para el Mundial (con 45.000 asientos).

Y todavía no ha quedado definitivamente cerrado este capítulo. Nuevos anunciantes e ingresos extraordinarios pueden cambiar estas cifras de una manera significativa durante el ejercicio. Desde el club se sigue trabajando en nuevas vías para reforzar la economía en la 'categoría de plata', donde es uno de los fuertes. Otro asunto, sin embargo, sería militar en Primera para el Málaga en este momento. Todas estas cantidades se dispararían, mientras que la partida más grande, con diferencia, sería la relativa a los derechos de televisión. En Segunda oscilan entre los cinco y seis millones, pero en la élite se multiplicaría por diez. Otra dimensión.