El Málaga ya conoce la fecha y hora de su visita a Leganés

LaLiga ha recuperado el ritmo habitual a la hora de anunciar los horarios de las jornadas (de alrededor de un mes de antelación hasta la ... fecha) de Segunda División. El Málaga visitará el feudo del Leganés, el Estadio Municipal de Butarque, el domingo 19 de octubre a las 14.00 horas, en el partido correspondiente a la décima jornada de Liga. El cuadro de Martiricos, que a menudo viste con los colores blanquiazules, no podrá vestirlos delante del conjunto 'pepinero'.

El Leganés ha comenzado con algunas dudas su regreso a la categoría 'de plata', sobre todo si se tiene en cuenta que es un club que viene de descender de Primera División, en la que realizó un gran papel, cayendo en la última jornada con 40 puntos. Sin embargo, es habitual que los equipos que vienen de la élite atraviesen este tipo de dinámicas en esta fase incipiente de la competición. Ocupa actualmente la duodécima plaza con siete puntos, uno menos que el Málaga, pero se mantiene invicto tras las primeras cinco jornadas (una victoria y cuatro empates).

De esta manera, el cuadro que dirige Sergio Pellicer ya conoce los horarios exactos de sus cinco próximos compromisos ligueros. Recibe este domingo al Cádiz en La Rosaleda (18.30 horas); jugará dos partidos consecutivos a domicilio, frente al Burgos en El Plantío (domingo 28, 16.15 horas) y ante el Racing de Santander en El Sardinero (domingo 5 de octubre, 18.30 horas; regresará a Málaga para medirse al Deportivo el domingo 12 de octubre a las 21.00 horas, y visitará Butarque el 19 de octubre a las 14.00.

Se trata de un tramo liguero bastante exigente para el Málaga. Son tres visitas a campos a priori complicados, y dos duelos en casa ante dos equipos muy en forma.