Fran Villalba conduce el balón ante la mirada de José Arnaiz, en el último Leganés-Málaga, en la 2022-23. AGENCIA LOF

El Málaga ya conoce la fecha y hora de su visita a Leganés

El conjunto blanquiazul (no podrá vestir esos colores ese día) se medirá al cuadro pepinero el domingo 19 de octubre a las 14.00 horas

Jorge Garrido

Jorge Garrido

Málaga

Martes, 16 de septiembre 2025, 12:10

LaLiga ha recuperado el ritmo habitual a la hora de anunciar los horarios de las jornadas (de alrededor de un mes de antelación hasta la ... fecha) de Segunda División. El Málaga visitará el feudo del Leganés, el Estadio Municipal de Butarque, el domingo 19 de octubre a las 14.00 horas, en el partido correspondiente a la décima jornada de Liga. El cuadro de Martiricos, que a menudo viste con los colores blanquiazules, no podrá vestirlos delante del conjunto 'pepinero'.

