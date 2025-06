El Málaga comunica a Kevin, Dioni y Manu Molina que no cuenta con ellos Loren Juarros se reunió este martes con los tres futbolistas para informarles que no forman partes de los planes para la próxima temporada; el club ha anunciado ya las salidas del extremo malagueño y el medio centro onubense

Jorge Garrido Málaga Miércoles, 4 de junio 2025, 13:35 | Actualizado 13:54h.

Dioni, Kevin y Manu Molina disputaron el pasado sábado su último partido como jugadores del Málaga. Este martes Loren Juarros se reunió con ellos de manera individual para comunicarles que no cuenta con ellos y que no pretende ofrecerles una renovación, como pudo confirmar este periódico. El director deportivo esperó hasta el final de la temporada, después de tener durante la tarde del lunes con el cuerpo técnico para hacer una «evaluación deportiva», para darles la noticia a estos tres futbolistas. El club ya hizo oficial la 'no' continuidad del medio centro onubense e irá anunciando las otras dos en las próximas horas.

Así se despidió el club de Manu Molina: «Manuel Antonio Molina Valero (20/11/1991, Huelva) aterrizó en el Málaga CF en el curso 23/24 procedente del Real Zaragoza. El centrocampista firmaba para aportar su calidad y experiencia a un grupo que tenía por delante una temporada dura, que finalmente acabó siendo histórica para el Club. Manu acumula 73 partidos con el Málaga CF entre Segunda División (38), 1ª RFEF (28), el playoff de ascenso a Segunda División (4) y la Copa del Rey (3), sumando un gol y 8 asistencias. Timón del equipo y clave en el balón parado, Manu ha formado parte del equipo que devolvió al fútbol profesional al Málaga CF, consiguiendo el ascenso a Segunda División el curso 23/24. Manu se marcha de La Rosaleda habiendo dejado una huella deportiva. Sin embargo, su huella personal será igualmente recordada, siendo un jugador cercano con la afición y fomentando un ambiente interno clave en los éxitos logrados. ¡Gracias por todo, Manu! ¡La mayor de las suertes en tu futuro personal y profesional!».

De Kevin, el Málaga dijo lo siguiente: «Kevin Villodres Medina (26/02/2001, Málaga) comenzó su periplo en La Academia MCF en categoría infantil, llegando a debutar en el primer equipo malaguista en LaLiga SmartBank en la temporada 21/22. Desde entonces, el extremo trinitario acumula 95 partidos con el Málaga CF entre Segunda División (59), 1ª RFEF (30), el playoff de ascenso a Segunda División (4) y la Copa del Rey (2), acumulando 5 goles y 5 asistencias. Kevin formó parte del histórico equipo que ascendió a Segunda División en el curso 23/24. Además de su aportación profesional, el extremo malagueño será recordado por su simpatía y cercanía con los malaguistas más pequeños. ¡Gracias por todo, Kevin! ¡La mayor de las suertes en tu futuro personal y profesional!»

Los tres futbolistas fueron piezas fundamentales en el ascenso a Segunda División. En los casos de Dioni y Manu Molina, han sido jugadores importantes también esta temporada en la categoría 'de plata' (el malagueño fue el máximo artillero del equipo este curso, con siete dianas, y el centrocampista ha disputado 38 partidos, aportando su brillante criterio en el pase). Kevin estaba llamado a dar un paso adelante como el que ha dado Larrubia, pero su rendimiento, especialmente en la segunda vuelta, ha sido decepcionante.