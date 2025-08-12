Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Sangalli, Alfonso y Ramón, en la ofrenda de la campaña anterior. MARILÚ BÁEZ

El Málaga celebra este miércoles la tradicional ofrenda floral a la Divina Pastora

Antes del arranque de la temporada, la plantilla, técnicos y dirigentes del club visitan a la patrona del deporte malagueño en Capuchinos

Antonio Góngora

Antonio Góngora

Martes, 12 de agosto 2025, 13:26

La tradición se mantiene año tras año y el Málaga no puede falta a su habitual visita a la Divina Pastora. De ahí que se ... celebre este miércoles esta ofrenda floral de cada verano. El acto está programado para las 13.00 horas y acudirán al mismo los componentes de la la plantilla blanquiazul, así como los técnicos y los dirigentes de la entidad de Martiricos.

