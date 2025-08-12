El Málaga celebra este miércoles la tradicional ofrenda floral a la Divina Pastora

La tradición se mantiene año tras año y el Málaga no puede falta a su habitual visita a la Divina Pastora. De ahí que se ... celebre este miércoles esta ofrenda floral de cada verano. El acto está programado para las 13.00 horas y acudirán al mismo los componentes de la la plantilla blanquiazul, así como los técnicos y los dirigentes de la entidad de Martiricos.

Cada temporada se repiten estas mismas imágenes, con las caras nuevas de cada momento, unos días antes de que comience la competición liguera. Los jugadores protagonizarán esta clásica visita a la virgen y el acto posterior junto a la patrona del deporte malagueño en la popular barriada de Capuchinos.

A partir de ahí la mente de los profesionales se centrará ya exclusivamente en el comienzo de la competición liguera. El objetivo de entrada se centra en completar un buen arranque que permita al equipo estar en una buena clasificación desde el primer instante (juega dos partidos seguidos en casa, contra el Eibar el sábado y ante la Real Sociedad B, el domingo siguiente).