Montero, en primer plano, junto a otros compañeros en un circuito de trabajo en el entrenamiento de ayer en el Anexo. ÑITO SALAS

El Málaga cambia de objetivos

Tras una permanencia en Segunda División no muy holgada, la plantilla se ha remodelado levemente cara al reto de mirar más arriba esta temporada, a punto de arrancar, e incluso soñar con estar entre los seis mejores de la Liga

Pedro Luis Alonso

Málaga

Viernes, 15 de agosto 2025, 00:09

El Málaga comienza este sábado (19.30 horas, en La Rosaleda ante el Eibar) su octava temporada alejado de la máxima categoría y la racha ... empieza a acercarse a los peores ciclos de siempre. Con todo, no es un fenómeno extraño en una Segunda División en la que hay 'overbooking' de históricos (Sporting, Zaragoza, Deportivo, Valladolid, Las Palmas, Racing, Granada, Cádiz,...), muchos de ellos con una travesía más larga por el desierto, y en la que la mitad de los clubes alcanzan los 15.000 abonados. Pero en pleno afianzamiento de la 'malagamanía' en la ciudad, en un imparable crecimiento demográfico de la capital y toda su conurbación costera, es uno de los casos más atípicos en Europa de población masiva, ambiente futbolero y la paradoja de no tener un equipo en la élite.

