El Málaga-Cádiz, declarado de Alto Riesgo

La Comisión Permanente de la Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte ha acordado declarar partido de ... alto riesgo el partido entre el Málaga y el Cádiz, de la sexta jornada liguera en Segunda, que se disputará el domingo 21, a las 18.30 horas.

Así lo ha dado a conocer el Ministerio del Interior este viernes en un comunicado oficial. Cabe recordar que el choque de la pasada campaña en el Nuevo Mirandilla ya recibió esta consideración, aunque sin que se produjeran incidentes antes o durante el choque.

El Málaga-Cádiz es el segundo derbi andaluz de la temporada en Segunda División, tras el pasado choque entre el Málaga y el Granada del pasado 6 de septiembre (2-2) y en el que tampoco se tipificó el choque como de Alto Riesgo, con un hermanamiento entre aficiones, como es tradicional entre estos dos clubes vecinos.

Antiviolencia suele incluir esta previsión de Alto Riesgo en el dispositivo de seguridad de las fuerzas policiales cara a posibles incidentes entre grupos ultras de diferente signo político, que suelen citarse en redes sociales. La pasada campaña ya se registraron problemas en La Coruña con seguidores malaguistas, algunos simpatizantes del Frente Bokerón.