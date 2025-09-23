El Málaga, ante la posibilidad de jugar seis domingos consecutivos

El viernes 24 de octubre (hora todavía por definir) tendrá lugar en La Rosaleda el duelo de ida de las semifinales de la Nations League ... femenina entre España y Suecia, en la que el combinado español defiende el título europeo. Si bien es cierto que todavía queda un mes para que se dé este encuentro, muy pronto se anunciará el horario de la undécima jornada de Segunda División, que se juega ese mismo fin de semana, en la que el Málaga jugará en casa ante el Andorra.

Esto puede suponer un quebradero de cabeza para la organización del compromiso liguero. El Málaga deberá dialogar con los organismos pertinentes, que evidentemente son conocedores de la situación, aunque la entidad malaguista no cuenta con un excesivo poder de decisión en esta clase de asuntos, como tampoco lo tienen el resto de clubes.

Debido a que el partido de la selección tendrá lugar el viernes, quedaría prácticamente descartada la posibilidad de que se juegue el sábado, ya que supone muy poco tiempo para disponer del césped en buenas condiciones. El tapete del feudo de Martiricos se encuentra ahora mismo en proceso de resiembra, ya que el conjunto malaguista disputa ahora dos duelos consecutivos fuera de casa, lo que ha provocado que se ejercite durante este periodo en La Academia.

Descartado el viernes y muy probablemente también el sábado, quedarían disponibles el domingo o el lunes. De acabar siendo el primero de estos dos días, para el que también correría cierta prisa en materia de acondicionamiento del césped, sería el sexto domingo consecutivo en el que juega el Málaga (Cádiz, Burgos, Racing de Santander, Leganés y Deportivo) y se mantendría como el único equipo de la categoría que no ha jugado ni en viernes ni en lunes.