Las selecciones de España y Suecia ya se midieron en La Rosaleda en diciembre de 2023. RFEF

El Málaga, ante la posibilidad de jugar seis domingos consecutivos

El viernes 24 de octubre se celebrará en La Rosaleda el España-Suecia de la ida de la Liga de Naciones femenina, un fin de semana que coincide con el encuentro del cuadro blanquiazul en casa frente al Andorra

Jorge Garrido

Jorge Garrido

Málaga

Martes, 23 de septiembre 2025, 16:35

El viernes 24 de octubre (hora todavía por definir) tendrá lugar en La Rosaleda el duelo de ida de las semifinales de la Nations League ... femenina entre España y Suecia, en la que el combinado español defiende el título europeo. Si bien es cierto que todavía queda un mes para que se dé este encuentro, muy pronto se anunciará el horario de la undécima jornada de Segunda División, que se juega ese mismo fin de semana, en la que el Málaga jugará en casa ante el Andorra.

