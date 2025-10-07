Luismi comienza la primera fase de su lenta recuperación

Veinte minutos. Eso es lo que se mantuvo en el campo en lo que va de campaña Luismi, con un grave choque fortuito contra Montero ... en el duelo de la primera jornada ante el Eibar (16 de agosto) que le provocó una múltiple fractura maxilofacial.

El jugador permaneció internado varios días en el Hospital Regional de Málaga (agradeció incluso de forma pública la atención recibida) y fue operado el 21 de agosto. Desde entonces ya ha transcurrido mes y medio de una lenta recuperación, ya que la zona dañada es especialmente sensible y están implicados zonas nerviosas y hasta la visión.

Ampliar Luismi, en la única foto hasta ahora que se le puede ver compitiendo esta temporada en la Liga, antes de lesionarse. MARILÚ BÁEZ

En ningún momento los plazos para el alta competitiva aireados han sido menores de cuatro o cinco meses. Su reincorporación al equipo va a requerir una gran paciencia, y todo tendrá que comenzar con un trabajo físico individualizado, casi una pretemporada, ante el tiempo que se ha perdido ya y el problema que tuvo durante el verano que le hizo ausentarse de casi todos los partidos de preparación.

Hasta ahora Luismi se había dejado ver un par de veces en los entrenamientos para saludar a los compañeros. En este sentido, su situación es parecida a la de Álex Pastor, que cayó en fechas similares, aunque este operado en una rodilla de la triada y baja para todo el curso. De hecho, no tiene ficha ahora.

Este lunes, coincidiendo con el regreso de la plantilla desde Bilbao a La Rosaleda (después de competir el domingo en Santander) se pudo ver a Luismi ya vestido con ropa oficial del equipo en el gimnasio de La Rosaleda, en lo que es un primer paso de su lenta recuperación, en la que tendrá que ir quemando diferentes etapas hasta incorporarse al trabajo con el grupo.

El jugador está ya en la primera fase de su recuperación, y su presencia va a ser ya más asidua en La Rosaleda en el día a día, pero todavía no acepta mucho tipo de cargas, ni siquiera en el gimnasio. En el mejor de los casos no se espera al medio centro gaditano, que ha demostrado ser clave por sus cualidades, hasta la segunda vuelta liguera. Esto si todo transcurre con normalidad.