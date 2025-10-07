Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Luismi, en un entrenamiento en pretemporada, antes de lesionarse. MARILÚ BÁEZ

Luismi comienza la primera fase de su lenta recuperación

Tras su grave fractura múltiple maxilofacial el 16 de agosto, el malaguista acudió ya este lunes al gimnasio, y su presencia en La Rosaleda será más habitual cada semana, aunque aún sin soportar aún gran carga física

Pedro Luis Alonso

Pedro Luis Alonso

Málaga

Martes, 7 de octubre 2025, 13:12

Comenta

Veinte minutos. Eso es lo que se mantuvo en el campo en lo que va de campaña Luismi, con un grave choque fortuito contra Montero ... en el duelo de la primera jornada ante el Eibar (16 de agosto) que le provocó una múltiple fractura maxilofacial.

