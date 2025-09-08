Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Larrubia, Chupete y Joaquín celebran el segundo tantro del Málaga al Granada, fruto de una triangulación entre los tres. MARILÚ BÁEZ

Más luces que sombras en el inicio liguero del Málaga

Invicto, con ocho puntos y una confianza al alza en los nuevos fichajes, crece el optimismo en torno al Málaga, pese a su poca continuidad en el juego, con fases de descontrol y a merced de los rivales

Pedro Luis Alonso

Pedro Luis Alonso

Málaga

Lunes, 8 de septiembre 2025, 00:26

Con más luces que sombras, el arranque liguero del Málaga remite a la exigencia inicial, la de mejorar la campaña anterior. Es decir, evitar sufrimiento ... para lograr la permanencia e, incluso, poder estar hasta el final del torneo cerca o metido de lleno en la lucha por la sexta plaza, que da acceso a los 'play-off' de ascenso. Con sólo cuatro jornadas celebradas, es pronto para un análisis más certero acerca del rumbo del equipo, pero las primeras sensaciones son buenas. Dominan los aspectos positivos frente a los negativos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Espacios grises

