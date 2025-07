Loren Juarros: «No romperemos el reglamento, llegaremos al 31 de agosto con 25 fichas»

Paralelamente a la rueda de prensa de Ramón, Loren Juarros fue preguntado por la parcela de fichajes y salidas. Sobre la posibilidad de dar de ... baja la ficha de Ramón ya que no volverá hasta enero y así disponer de una libre hasta el mercado invernal, el director deportivo del Málaga dijo que en principio no habrá que llegar a ese punto, dando a entender que habrá otros jugadores que salgan en este periodo para dejar espacio a los fichajes que busca acometer, si bien tampoco cerró la puerta a esa posibilidad.

«Conocemos el reglamento, es muy claro y sabemos lo que no se nos puede permitir. Somos conscientes de las circunstancias que hay. De momento no hay ningún planteamiento de lo que se puede gestionar con las fichas del filial. Lo que sí podemos afirmar es que para el 31 de agosto o 1 de septiembre (la fecha límite de inscripciones para LaLiga) tendremos 25 fichas, no vamos a romper el reglamento», declaró Loren.

Con respecto al capítulo de las salidas y el espacio para las fichas, puesto que de momento están todas ocupadas tras la llegada de Joaquín, el directivo blanquiazul reconoció que «se le ha comunicado a Juan Hernández de forma oficial que no se cuenta con él. Vamos a intentar buscar la mejor solución para todos en este aspecto. Por el momento, ese es el único movimiento que hemos hecho y por ahora no hay ninguna otra situación concretada en ese aspecto». El burgalés no desea desvelar sus cartas en este sentido, aunque se muestra tranquilo y confiado en llevar a cabo esta clase de movimientos, que ahora mismo son primordiales para la planificación deportiva cara a la próxima temporada.