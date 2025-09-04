Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Loren Juarros, en la comparecencia en la sala de prensa de La Rosaleda. Migue Fernández

Loren Juarros pide a la Federación que «empatice con los que apostamos por los jóvenes»

«Nuestra predisposición es que vayan con la selección, pero la RFEF y LaLiga deben tomar medidas con que la Segunda División no pare porque perjudica a muchos clubes»

Jorge Garrido

Jorge Garrido

Málaga

Jueves, 4 de septiembre 2025, 15:39

El Málaga, al ser uno de los clubes que más apuesta por el desarrollo de los talentos jóvenes, en especial de futbolistas españoles, a menudo ... ve cómo alguna pieza fundamental se marcha para participar con las categorías inferiores de la selección en una Segunda División que, a diferencia con lo que ocurre en Primera, continúa aún habiendo ventana FIFA. Ya pasó la temporada pasada con Antoñito e Izan, y ocurre este mismo fin de semana con Adrián Niño, con la posible convocatoria de Merino para el Mundial sub-20, que podría hacer que se pierda más de un mes de Liga aún sobrevolando Martiricos. El director deportivo abordó esta temática, ya que es un elemento clave en la planificación deportiva.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Medio Ambiente ya busca el primer nido de avispas velutinas en Málaga
  2. 2 Cae una empresa falsa de depósito de vehículos que operaba en el aeropuerto de Málaga
  3. 3 ¿Gripe aviar en Málaga? Cierran el Parque de Huelin tras la muerte de una veintena de aves
  4. 4

    Ascienden a 16 los muertos por el descarrilamiento del funicular de La Gloria en Lisboa: «Sólo pudimos echar a correr»
  5. 5 Pedro Sánchez y María Jesús Montero darán un mitin en Málaga: este será el sitio y la hora
  6. 6 Un trabajador sufre un ictus mientras se cambiaba en el vestuario de la empresa y un tribunal rechaza que sea accidente laboral
  7. 7 Sierra Blanca apuesta por una torre de 22 plantas para El Bulto que permitirá ganar zonas verdes
  8. 8 Doce fiestas gastronómicas para septiembre en Málaga: degustaciones y mercados de productos
  9. 9

    El nombre de Susana Díaz desaparece del rótulo de la sede del PSOE de Torremolinos
  10. 10 Retiran tres lotes de un gel de ducha por presencia de bacterias

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Loren Juarros pide a la Federación que «empatice con los que apostamos por los jóvenes»

Loren Juarros pide a la Federación que «empatice con los que apostamos por los jóvenes»