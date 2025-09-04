Loren Juarros pide a la Federación que «empatice con los que apostamos por los jóvenes»

El Málaga, al ser uno de los clubes que más apuesta por el desarrollo de los talentos jóvenes, en especial de futbolistas españoles, a menudo ... ve cómo alguna pieza fundamental se marcha para participar con las categorías inferiores de la selección en una Segunda División que, a diferencia con lo que ocurre en Primera, continúa aún habiendo ventana FIFA. Ya pasó la temporada pasada con Antoñito e Izan, y ocurre este mismo fin de semana con Adrián Niño, con la posible convocatoria de Merino para el Mundial sub-20, que podría hacer que se pierda más de un mes de Liga aún sobrevolando Martiricos. El director deportivo abordó esta temática, ya que es un elemento clave en la planificación deportiva.

Si bien es cierto que comenzó diciendo que «nosotros estamos en constante contacto con la Federación y nuestra predisposición siempre va a ser que participen con la selección porque es un orgullo y porque los jugadores lo ven como algo positivo», también pidió que «empaticen con los clubes que apostamos por los jóvenes. Hemos hablado con la Federación y ha habido consenso con respecto a los amistosos, pero a los partidos oficiales evidentemente no nos podemos negar. Entonces creemos que tanto la Federación como LaLiga deben tomar alguna medida, porque que la Segunda División no pare nos perjudica a los que queremos fomentar el desarrollo de los jóvenes. Creo que nos tienen que cuidar un poco más por el bien del fútbol español».

Recordó lo acontecido hace escasos meses en Almería, cuando su estrella, el atacante Luis Suárez, se vio obligado a perderse los 'play-off' de ascenso de su equipo porque fue citado con Colombia: «Es una medida que lastra y dificulta la planificación deportiva. Lo del año pasado con Luis Suárez en el Almería, ¿cómo se cuantifica ese daño? Que una liga como la Segunda División, que es una de las grandes ligas, quizá deba parar también».