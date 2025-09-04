Loren: «La plantilla es más completa y tenemos más posibilidades de ganar partidos que el año pasado»

En poco menos de una hora de comparecencia, Loren Juarros realizó un balance del mercado de fichajes, que se saldó poco antes con el séptimo ... refuerzo del verano, este fuera de plazo, de Darko Brasanac. Al ser preguntado por su valoración de la ventana de traspasos y de cómo queda el plantel del Málaga, el director deportivo blanquiazul dijo que «la plantilla es más completa que la temporada pasada y hay más posibilidades de ganar partidos que el año pasado. Luego el fútbol te da y te quita, la suerte es relativa y se ha evidenciado en las primeras semanas de Liga, con las dos lesiones, que la suerte no ha ido con el Málaga. Pero nuestras respuestas han sido rápidas (primero a la salida de Nelson incorporando a Montero y después firmando a Brasanac) y creo que estamos preparados para competir cada día».

Loren dividió el mercado en tres etapas: «La primera fase está marcada porque antes de que comenzara ya estábamos trabajando. La secretaría técnica se ha ampliado y tenemos más control sobre los diferentes mercados y ligas, aunque es verdad que nos hemos acabando centrando en el fútbol español porque lo tenemos más controlado y nos ayuda a lo que queremos crear aquí. Las tres primeras operaciones, de Joaquín, Dotor y Adrián Niño (se olvidó el burgalés de Jauregi, que llegó antes que el punta roteño), las queríamos hacer y las solventamos rápido y bien. Después, con la situación sobrevenida de Nelson atendimos su petición y accedimos a negociar y obtuvimos un retorno. La dirección deportiva aportó el nombre de Javi Montero y se trabajó bien para conseguirlo. Y la tercera, cuando estábamos satisfechos con el mercado y sólo nos faltaba el extremo, que acabó llegando Dorrio, llegaron las lesiones de Luismi y Álex Pastor y debíamos hacer un último esfuerzo. Teníamos jugadores en la defensa y que debíamos reforzarnos un poco más adelante. Tanto Vencedor como Brasanac eran opciones que nos llenaban. Vencedor esperó hasta el final por un Primera y ahí activamos lo de Darko, que ha ocurrido muy rápido gracias a su predisposición por venir».

Otro de los asuntos clave es el de las fichas para el primer equipo, que pudieron suponer un problema, aunque rápidamente Juarros quiso aclarar que «ningún futbolista (Chupete, Izan Merino, Rafa y Aarón Ochoa) ha pedido tener dorsal del primer equipo. Hemos tenido que pagar por rescindir contratos, pero es que eso el algo que sucede en todos los clubes, y hemos sido de los que menos contratos hemos rescindido. Aún sabiendo que estas rescisiones computan para el límite salarial, en el club se ha hecho un esfuerzo para que este gasto no sea un impedimento para incorporar a alguien que creamos que sea mejor».