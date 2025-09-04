Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Loren Juarros, durante su comparecencia en La Rosaleda.

Loren Juarros, durante su comparecencia en La Rosaleda. Migue Fernández | Vídeo: Pedro J. Quero

Loren: «La plantilla es más completa y tenemos más posibilidades de ganar partidos que el año pasado»

«Estamos más preparados para competir cada día», dijo el director deportivo del Málaga sobre la plantilla para esta temporada

Jorge Garrido

Jorge Garrido

Málaga

Jueves, 4 de septiembre 2025, 15:22

En poco menos de una hora de comparecencia, Loren Juarros realizó un balance del mercado de fichajes, que se saldó poco antes con el séptimo ... refuerzo del verano, este fuera de plazo, de Darko Brasanac. Al ser preguntado por su valoración de la ventana de traspasos y de cómo queda el plantel del Málaga, el director deportivo blanquiazul dijo que «la plantilla es más completa que la temporada pasada y hay más posibilidades de ganar partidos que el año pasado. Luego el fútbol te da y te quita, la suerte es relativa y se ha evidenciado en las primeras semanas de Liga, con las dos lesiones, que la suerte no ha ido con el Málaga. Pero nuestras respuestas han sido rápidas (primero a la salida de Nelson incorporando a Montero y después firmando a Brasanac) y creo que estamos preparados para competir cada día».

