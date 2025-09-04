Loren Juarros habla de las renovaciones de varios nombres propios en el Málaga

La rueda de prensa de Loren Juarros dio para abordar toda clase de cuestiones, y una de ellas es el futuro de algunos nombres propios ... del club, entre ellos el suyo. El director deportivo del Málaga también desveló algunos detalles sobre el de Pellicer, la ampliación contractual de Larrubia y la renovación de Álex Pastor, que se perderá, como mínimo, lo que resta de temporada y acaba contrato al término de la misma.

Al ser preguntado sobre su situación contractual, ya que su vínculo finaliza en 2026, Loren recordó sus primeras palabras en el verano de 2023: «Vine aquí tras 10 años como director deportivo en la Real Sociedad, el único otro sitio en el que había trabajado de director deportivo. Este era un club en decrecimiento por muchas circunstancias y ahora está creciendo. Hemos podido estabilizarlo, hemos sentado bases primordiales y el modelo y la filosofía que estamos implementando está dando sus frutos. Dije que tocaba trabajar para sacar esto adelante y estar otros 10 años más. Ahora acabamos de empezar una nueva temporada y no quiero que nada de esto distorsione nada», dando a entender que este asunto no es relevante en estos momentos y su intención es la de continuar.

Se armó bastante revuelo con aquella frase lapidaria de Pellicer en la que dijo que este año podía ser su «último baile», luego matizando que «sé que si hacemos lo mismo que la temporada pasada no voy a seguir». Loren dijo que «estoy encantado de que diga que lo del año pasado no le vale, porque significa que va a poner todo de su parte por mejorar y eso lo valoro. El míster lleva una trayectoria larga aquí y cada vez es más exigente. Creo que le hemos dado las herramientas para mejorar y que está contento. También se ha ampliado el cuerpo técnico, hay más trabajo individualizado para que los jugadores mejoren más rápido».

De la ampliación de David Larrubia, la piedra angular del proyecto, quiso mantenerse cauto, aseverando que «él tiene predisposición, pero luego hay que llegar a un acuerdo. También influye lo que le puedan ofrecer de fuera, y eso a veces puede chocar con las voluntades. Hay voluntad por parte de ambos. Ahora toca trabajar calladitos para intentar convencerle».

Darko Brasanac, presentado por sorpresa poco antes de su comparecencia, fue firmado gracias, en parte, a que se dio de baja la ficha profesional de Álex Pastor, que sufrió hace poco la tan temida triada, y el club dispuso del 80% de su sueldo para poder sobrepasarse ligeramente del límite salarial. El zaguero catalán no regresará hasta la temporada que viene, como mínimo, y su vínculo finaliza al final de este curso. El directivo burgalés explicó que «si de algo podemos estar orgullosos en este club es del perfil humano de nuestros jugadores. Dentro de la tristeza y frustración que sentía por la lesión, hablamos con él y lo entendió perfectamente (que se le diera de baja) y siempre mostró su total predisposición a liberar su ficha. Acaba contrato, se hablará con él de todo esto internamente. En una situación normal se le habría planteado la renovación y el club suele ser coherente en estas cosas», haciendo alusión a lo acontecido recientemente con otros lesionados de larga duración, como Ramón o Moussa, a los que se renovó aún estando lesionados porque «están en buena edad y que más pronto que tarde ayudarán al equipo».