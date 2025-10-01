Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Loren Juarros, hablando en la rueda de prensa de renovación de David Larrubia. Marilú Báez

Loren Juarros envía un mensaje de confianza ante la crisis de resultados del Málaga

«No me preocupa la renovación, me preocupa que el equipo vuelva a jugar bien y a conseguir resultados», añadió sobre su situación contractual y la de Pellicer y el estado de forma del equipo

Jorge Garrido

Jorge Garrido

Málaga

Miércoles, 1 de octubre 2025, 14:28

En la rueda de prensa por la ampliación contractual de Larrubia hasta 2028, el director deportivo del Málaga, Loren Juarros, quiso enviar un mensaje de « ... confianza» y «seguridad» ante la crisis de resultados y juego del cuadro blanquiazul, que acumula un mes sin conocer la victoria y ha extraído un sólo punto de los últimos doce posibles. «El mensaje que le mando a la afición es de confianza y de seguridad. El equipo comenzó la pretemporada y los primeros partidos de Liga dando rendimientos individuales y colectivos muy buenos. Pero el fútbol tiene estas cosas, que se definen por pequeños detalles. Es verdad que nadie nos ha ganado fácil, pero no hemos sido capaces de mantener mucho el buen juego y los resultados en los partidos, sobre todo en los dos partidos últimos fuera de casa (Huesca y Burgos), porque en los derbis hubo tramos muy buenos. Queremos solucionar eso. El equipo ha demostrado en esta primera fase de la temporada que puede competir, con más o con menos calidad y de jugar bien el fútbol y sacar resultados. Hay que recuperar la confianza», comentó el Loren.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Polémica por la condecoración a un policía local de Benalmádena procesado por supuestos abusos a tres sobrinas
  2. 2 Luto en Protección Civil de Málaga por la muerte de un voluntario de 40 años
  3. 3 Parte el labio de un puñetazo a un tuno porque se negó a tocar la guitarra en Mijas
  4. 4 Utamed arranca con 1.500 alumnos y el objetivo de «ser motor» de la innovación educativa
  5. 5 Una semana antes del butrón de Cristo de la Epidemia intentaron entrar en otro local contiguo a la tienda de antigüedades
  6. 6 Caso Stradivarius: una dependienta se apropia de 40 euros de una devolución y el Supremo avala la videovigilancia como prueba para su despido
  7. 7 Diego René suma y sigue: abre La Tabernilla, su octavo restaurante en Málaga
  8. 8 Aitana, la victoria de la IA: La modelo virtual que mueve millones en publicidad
  9. 9 ¿Vuelve la lluvia a Málaga? estas son las zonas con más probabilidad de agua
  10. 10 El restaurante Blossom anuncia su inminente traslado al Museo de Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Loren Juarros envía un mensaje de confianza ante la crisis de resultados del Málaga

Loren Juarros envía un mensaje de confianza ante la crisis de resultados del Málaga