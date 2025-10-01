Loren Juarros envía un mensaje de confianza ante la crisis de resultados del Málaga

En la rueda de prensa por la ampliación contractual de Larrubia hasta 2028, el director deportivo del Málaga, Loren Juarros, quiso enviar un mensaje de « ... confianza» y «seguridad» ante la crisis de resultados y juego del cuadro blanquiazul, que acumula un mes sin conocer la victoria y ha extraído un sólo punto de los últimos doce posibles. «El mensaje que le mando a la afición es de confianza y de seguridad. El equipo comenzó la pretemporada y los primeros partidos de Liga dando rendimientos individuales y colectivos muy buenos. Pero el fútbol tiene estas cosas, que se definen por pequeños detalles. Es verdad que nadie nos ha ganado fácil, pero no hemos sido capaces de mantener mucho el buen juego y los resultados en los partidos, sobre todo en los dos partidos últimos fuera de casa (Huesca y Burgos), porque en los derbis hubo tramos muy buenos. Queremos solucionar eso. El equipo ha demostrado en esta primera fase de la temporada que puede competir, con más o con menos calidad y de jugar bien el fútbol y sacar resultados. Hay que recuperar la confianza», comentó el Loren.

A menudo, los entrenadores suelen ser la cabeza de turco cuando los resultados de los equipos no acompañan, y se les cuestiona. En el caso de Pellicer, el técnico además acaba contrato al término de esta temporada, igual que el propio Juarros. El burgalés dijo que «vosotros ya me conocéis, llevo dos años y pico aquí. Sabéis lo mucho que creo en el modelo, en el tiempo y en esta clase de cosas, sabéis cómo funciono. No me preocupa la renovación, me preocupa que el equipo vuelva a jugar bien y vuelva a ganar partidos. Que el equipo recupere el tono, y eso se consigue con trabajo, trabajo y trabajo».

Incidiendo en el modelo que pretende implantar Loren, sustentado en la cantera y el talento joven local y que se personifica en el propio Larrubia y su renovación, el directivo comentó que el malagueño es «un ejemplo de lo que se quiere construir en el club. Los jugadores de la cantera, jóvenes y malagueños son piezas fundamentales. También tienen que llegar jugadores de fuera, porque no es realista que aparezcan jugadores así en todas las posiciones y se necesitan jugadores de fuera para crecer, pero los principales son los jóvenes de aquí. David es un ejemplo de identidad, de sentido de pertenencia, es el ejemplo más claro para demostrar a la gente que desde el Málaga es la forma más fácil de llegar al fútbol profesional, y que el Málaga para eso no es un medio, sino un fin. Pero para eso necesitamos crear una fidelidad. En situaciones como las de Izan o Rafa, esperemos que lo que estamos construyendo sirva para convencerles de que este es un buen sitio para estar. A día de hoy, desde cada vez más jóvenes surgen 'amenazas', ofertas de clubes importantes, y eso me parece un disparate».

Loren quiso felicitar a Larrubia por esta ampliación: «Este es un día importante, y afortunadamente David está dando muchas alegrías por cosas como estas. Más allá de las victorias o las derrotas, esta es una noticia muy importante para el club. Tanto tú, tu familia, tus agentes como yo vemos que seguir aquí es lo mejor. Si sigues creciendo y el club no crece tanto como tú quizá debemos separar nuestros caminos, que esperemos que no sea así, pero si eso pasa que sea lo más tarde posible. Quiero agradecerte a ti, a tu familia y a tus agentes que en ningún momento habéis puesto en cuestión que el Málaga era la primera opción». Ya en un tono más cómico, también agradeció «lo bien vestido que has venido».