Loren Juarros, sobre Antoñito: «Hemos estado muy cerca hasta el final para renovarle»

Por segundo verano consecutivo, el Málaga deberá afrontar la salida de un jugador diferencial. El pasado fue Roberto, al Braga por 1,8 millones de ... euros. Este año será Antoñito, que se marchará libre al Newcastle el 1 de julio. Loren Juarros relató lo acontecido estos meses de negociación: «En el fútbol hay veces que quieres renovar a jugadores y no puedes quedarte con ellos. También sucede que hay jugadores que se quieren quedar y que tú les echas del club o no les renuevas. Perder a Roberto el año pasado no fue bueno para el club. En el caso de Cordero, he tenido muchas conversaciones con sus agentes durante muchísimo tiempo. Y el desenlace final ha sido hace muy poco, y hemos tenido opciones hasta el final pero ellos han roto las negociaciones. Hemos estado muy cerca, negociando ya condiciones específicas, no ya cláusula o salario del jugador. De hecho, tuvimos una última opción pero que el club la desechó porque entendíamos que era una ficción de renovación: era como poner 'He renovado a Cordero', pero era como poner un caramelo en la puerta de un colegio. El Málaga tiene que tener la suficiente dignidad como para no llevar a cabo 'un paripé' de renovación».

Durante el verano Antoñito cambió de agencia de representación, a Gol International, la cual dirige el archiconocido representante Pini Zahavi: «Me pueden haber engañado, yo con esa agencia no he tenido contacto antes en mi vida profesional. No sé cómo son, creo que son honrados. Tienen que defender lo suyo. No creo que me hayan engañado sobre si firmaron el contrato (con el Newcastle) hace tiempo. Yo tengo la sensación que con la empresa yo he estado negociando pero que la decisión final creo que viene por parte de Antonio y de su familia. Esto va de voluntades. Nosotros hemos hecho todo lo posible y ellos han tomado una decisión que tenemos que respetar», contradiciendo el mensaje del jerezano de su despedida.

Sobre las diferencias entre las negociaciones con Antoñito o Roberto y las de otros canteranos que finalmente sí renovaron, Loren Juarros destacó que «Así como con Chupete, Rafa, Izan u Ochoa hemos tenido capacidad y tiempo para poder prevenir las situaciones, con Cordero y Roberto no hemos tenido ese margen de negociación. Nunca encontramos el momento y cuando llegamos la decisión estaba muy tomada».

«Yo no he acabado mal con Antoñito. Me despedí de él el lunes antes de que se fuera con la selección», sentenció Loren.