Lobete: «Ojalá pueda marcar más goles en La Rosaleda»

Julen Lobete anotó su primer gol 'legal' en La Rosaleda, ya que el primero que marcó, frente al Eldense, fuera finalmente anulado por fuera de ... juego. Como blanquiazul, ya anotó en El Sardinero. Además del tanto, también proporcionó la asistencia para el segundo ante el Ferrol, de Larrubia. El atacante vasco compareció ante los medios, orgulloso y satisfecho después de que el Málaga consiguiera un triunfo crucial: «Lo importante eran los tres puntos, los necesitábamos. Creo que hicimos una primera parte muy buena, la segunda quizá no tan buena, pero supimos mantener el resultado y ganamos, que es lo que importa. En lo personal, me he notado muy cómodo, ojalá marcar más goles en La Rosaleda», analizó Lobete.

Lobete reconoció que los jugadores vieron un vídeo motivacional previo al encuentro: «Fue muy bonito. Era un vídeo que decía que confiaba en el Lobete luchador, y me sentí muy identificado. Lo pusieron a lo largo de la semana por partes y nos gustó, así que pedimos verlo antes del partido». También acudió a la sala de prensa Juan Cortés el extremo malagueño David Larrubia, que recuperó las sensaciones ante el Ferrol, anotando el segundo gol de los blanquiazules y mostrándose incisivo, creando varias ocasiones de gol: «El equipo siempre ha estado tranquilo, pero una victoria así ante nuestra gente nos da energía para afrontar el próximo partido en Oviedo, que va a ser muy difícil. Nos hacía falta esta victoria, nos hace más fuertes», comentó Larrubia. Sobre su gol y su actuación, Larrubia argumentó que «fue una gran jugada colectiva, primero con el pase filtrado de Juanpe y después el centro de Lobete. Pellicer siempre me pide que llegue al segundo palo y lo hice. A partir del gol, creo que enlacé varias ocasiones, intentando desbordar pero también yéndome hacia dentro, y alternando el recibir al hueco o al pie». Al ser preguntado por la diferencia en el juego del equipo en la segunda parte, el '10' malaguista explicó que «en el descanso hablamos que podíamos disfrutar o sufrir si nos quitaban el balón. El rival también juega y tiene la presión por ir perdiendo 2-0. Ahora el equipo está más tranquilo, jugamos con más libertad».

