Larrubia recibió el domingo una camiseta con el dorsal '100' como homenaje, en presencia del malagueño con más partidos jugados en la historia del Málaga Club de Fútbol, Jesús Gámez. ÑITO SALAS

Larrubia y el selecto club de diez malagueños con un mínimo de 100 partidos en el actual Málaga

El jugador cumplió esta cifra redonda ante el Deportivo y el 'boquerón' con más choques oficiales en el equipo sigue siendo Jesús Gámez

Pedro Luis Alonso

Pedro Luis Alonso

Málaga

Miércoles, 15 de octubre 2025, 16:29

Comenta

David Larrubia fue agasajado en los prolegómenos del choque ante el Deportivo con una camiseta malaguista con el dorsal '100', que representa ese número redondo ... de partidos oficiales alcanzados con el primer equipo desde que debutara el 13 de septiembre de 2020 en Tenerife (2-0). Con este hito son ya una decena los futbolistas locales con cifras de tres dígitos de encuentros con el Málaga Club de Fútbol, no en la anterior etapa.

