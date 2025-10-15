Larrubia y el selecto club de diez malagueños con un mínimo de 100 partidos en el actual Málaga
El jugador cumplió esta cifra redonda ante el Deportivo y el 'boquerón' con más choques oficiales en el equipo sigue siendo Jesús Gámez
Málaga
Miércoles, 15 de octubre 2025, 16:29
David Larrubia fue agasajado en los prolegómenos del choque ante el Deportivo con una camiseta malaguista con el dorsal '100', que representa ese número redondo ... de partidos oficiales alcanzados con el primer equipo desde que debutara el 13 de septiembre de 2020 en Tenerife (2-0). Con este hito son ya una decena los futbolistas locales con cifras de tres dígitos de encuentros con el Málaga Club de Fútbol, no en la anterior etapa.
A priori podría pensarse que son pocos, ya que el centenar de duelos puede lograrse con apenas tres o cuatro temporadas de continuidad, pero antes de la etapa actual, con gran peso de la cantera en la primera plantilla, no eran tantos los jugadores malagueños, y no todos permanecieron muchos años en el grupo.
El líder de la lista es Jesús Gámez, al que se le contabilizan 278 partidos y hoy embajador del club. Le sigue Bravo, ahora en el cuerpo técnico del Malagueño, con 232, seguido por Recio (153) y Basti (137), desde hace años trabajando en el club a través de la Fundación y que es junto a Bravo el único que ha competido con el equipo en cuatro categorías distintas (Tercera, Segunda B, Segunda y Primera).
La lista de malagueños con más partidos en el Málaga Club de Fútbol:
-
1º Jesús Gámez: 278
-
2º Bravo: 232
-
3º Recio: 153
-
4 Basti: 137
-
5º Apoño: 132
-
6º Josemi: 112
-
7º Manu: 111
-
8º Escassi: 108
-
9º Luis Muñoz: 102
-
10º Larrubia: 100
Por detrás aparecen Apoño (132), Josemi (112), Manu (111), Escassi (108) y Luis Muñoz (102). Curiosamente, sólo los tres últimos de la selecta decena de malagueños siguen en activo, y únicamente Larrubia permanece en el cuadro de Martiricos y con margen para superar este curso y en los siguientes (ha renovado hasta 2028) a muchos de la lista.
En el Málaga Club de Fútbol el jugador con más partidos oficiales sigue siendo el portugués Duda, con 347, un registro que no va a ser nada fácil de ser superado. En el Club Deportivo Málaga Migueli llegó a 273.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión