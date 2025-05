El Málaga prepara los 'deberes' físicos para unas largas vacaciones

Una vez el colegiado pite el final del partido el sábado en La Rosaleda ante el Burgos arrancarán las vacaciones para el Málaga, poniendo fin ... a una temporada maratoniana (43 partidos oficiales) y con muy poco tiempo de descanso entre el final de la anterior y el comienzo de la 2024-25. Sin embargo, los futbolistas no serán libres del todo: tendrán unas dos semanas de 'desconexión plena', pero nuestro protagonista, Julio Rodríguez (Puerto de la Torre, 1990), preparador físico del club blanquiazul y uno de los hombres de confianza de Pellicer, les pondrá 'deberes' para este periodo de descanso hasta que regresen al trabajo, que será a comienzos de julio, si bien todavía debe reunirse el cuerpo técnico para establecer una fecha concreta, dado que la Liga comenzará el fin de semana del 16 y 17 de agosto.

Rodríguez cuenta a SUR que «en estos momentos estamos José Antonio Lizana (readaptador físico) y yo diseñando un plan genérico para la plantilla y también uno específico para cada futbolista para estas vacaciones. Ofrecemos las instalaciones del club para que los jugadores realicen el trabajo físico allí si lo necesitan». Reconoce que «los hay que no quieren parar del todo por su ética de trabajo, también hay casos de futbolistas que se están recuperando de alguna lesión y no les conviene parar. Durante estas semanas vamos monitorizando sus situaciones y después hacemos una puesta en común y analizamos».

Esta pretemporada será bien distinta a la del año pasado: desde el partido en Tarragona hasta el primer duelo en Segunda en Ferrol apenas pasaron 56 días. Este año, en cambio, habrá 77, como mínimo, entre el encuentro de este sábado hasta el primero de la próxima campaña. «Cuando terminamos el año pasado, les dimos unas dos semanas de vacaciones totales, y poco tiempo después ya comenzamos con la pretemporada y los amistosos. Es importante mantener el equilibrio entre el tiempo de descanso, que lo recomendamos, y lo que es la desconexión plena: un futbolista necesita esa desconexión, pero es evidente que si un jugador de fútbol, que cada vez depende más de su físico, pasa varias semanas parado, le va a costar más volver a su estado de forma óptimo y hay también mayor riesgo de lesión».

El preparador físico explicó detalladamente la metodología de trabajo durante la pretemporada: «será más bien progresivo. En la pretemporada se parte con unas labores más básicas, como ejercicios de resistencia, y conforme pasan las semanas se van aplicando entrenamientos más complejos, siempre teniendo en cuenta el contenido táctico del fútbol. Me refiero a que la preparación física de un deporte colectivo como el fútbol no es la misma que en un deporte individual. Entonces, conforme van avanzando las semanas y el jugador va adquiriendo sus valores óptimos de rendimiento (que los conocemos porque tenemos registros de ellos), se va metiendo mayor complejidad a los ejercicios, que se asemejen lo máximo posible a las situaciones específicas que se puede encontrar un jugador en un partido».

Valoración de la temporada

La sensación meramente 'visual' y subjetiva del rendimiento del Málaga esta temporada en la parcela física, es que el equipo no se ha caído en ningún momento en ese aspecto, si bien ha habido picos (probablemente el final de 2024) y valles a lo largo del curso, como sucede en casi todos los conjuntos. Los datos con los que trabaja el cuerpo técnico malaguista corroboran esta percepción: «La suerte que tenemos en Segunda División es que nos aportan datos físicos de todos los jugadores, también de los rivales, por lo que podemos establecer comparaciones y rankings. Y en el apartado físico creo que podemos estar muy tranquilos. Hemos encabezado muchas clasificaciones en datos físicos relevantes. Hemos estado cada jornada entre los cinco o seis primeros en distancia total recorrida. La pasada jornada sólo el Racing corrió más que nosotros».

El fútbol no es una ciencia exacta, pero se pueden sacar correlaciones con respecto al nivel y manera de jugar de los equipos cuando se analizan sus datos físicos. «No es lo mismo un equipo como el Castellón, que es el más físico de la categoría, o el Almería, el Granada, que otros equipos que no destacan en esta clase de estadísticas. El Levante no ha destacado en exceso en los datos físicos pero mira, ha ascendido a Primera».

A nivel general, señala orgulloso que «al comienzo de la temporada nos marcamos el objetivo que se marcan la gran mayoría de equipos, salvo unos pocos que sí que tienen en mente desde el inicio estar arriba, que es el de los 50 puntos. El año pasado cumplimos y este año otra vez, con dos jornadas de antelación».