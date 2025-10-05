Alfonso Herrero: «Ha sido un resultado muy abultado para la primera parte que hemos hecho»
El portero malaguista admite que «estoy dolido por el resultado y por la dinámica, pero viendo un poquito de luz en esos primeros 45 minutos»
Málaga
Domingo, 5 de octubre 2025, 22:39
Tras la cuarta derrota seguida del Málaga (3-0 en Santander), Alfonso Herrero no encontro explicaciones claras a lo sucedido y habló de «un resultado ... muy abultado, sobre todo para la primera parte que hemos hecho». «Creo que ha habido dos momentos cruciales en el partido, la expulsión, porque en este campo, jugar con uno menos, con la calidad que ellos tienen arriba y que aprovecha muy bien los espacios, es difícil. El primer gol de ellos nos ha obligado a ir hacia adelante, hemos intentado apretar un poco más con corazón que con cabeza, y han encontrado esos espacios y hemos acabado recibiendo los tres goles».
«Ha sido un día duro. Estoy dolido por el resultado, por la dinámica de resultados, pero viendo un poquito de luz en esa primera parte, con ganas de que el equipo continúe con esa línea, y convencido de que el equipo lo va a hacer, que va a dar un paso adelante por la semana que viene», añadió el guardameta toledano esperanzado, pese a que el equipo ha entrado en la zona de descenso.
Actuando como capitán, Alfonso Herrero quiso dejar clara un mensaje: «Que la gente tenga claro que estamos trabajando, que vamos a seguir apretando, que no vamos a dejarnos llevar, ni muchísimo menos, y que lo necesitamos para este fin de semana en un partido que realmente puede ser muy bonito para cambiar esta dinámica y que yo estoy convencido de que este equipo lo va a hacer. Creo que podemos hacer 90 minutos como esta primera parte que hemos hecho hoy y animo tanto al equipo como a la gente a que nos apoye».
Mientras, Larrubia comentó que «en la primera parte hemos estado muy bien con balón, y hacía tiempo que no nos encontrábamos así. Le hemos hecho mucho daño al Racing, pero nos ha faltado materializar jugadas. Creo que estábamos haciendo un buen partido hasta esa expulsión que nos ha penalizado un poco el partido».
El extremo malagueño, noticia esta semana por haber renovado hasta 2028, declaró también que «hay que seguir insistiendo en el trabajo, que vamos por la jornada octava. Sabemos que somos el Málaga, que necesitamos ganar, que salimos a ganar todos los partidos. El equipo está convencido de que hubo una racha negativa, pero yo creo que después de la derrota de hoy, en el vestuario solo ha habido mensajes positivos. Estamos todos unidos más que nunca y entendemos las críticas que pueda haber, pero el equipo está convencido de que lo vamos a sacar».
Respecto a la roja a Montero, Larrubia expuso que «al final es un error individual de un compañero que no es por echarle la culpa ni mucho menos. Montero ha ido a cortar el balón y le ha dado, pero eso es lo que nos está penalizando. Los fallos individuales que tenemos cada uno y sabemos que tenemos que mejorar esa faceta».
Finalmente, cara al duelo ante el Deportivo del domingo 12, afirmó: «Tenemos muchísimas ganas de jugar delante de nuestra gente, de sentir ese aliento. Sabemos que cada partido en Segunda es muy complicado, pero quiero lanzar un mensaje de unión, de positividad, que estemos todos a una. Estamos con el míster y yo creo que esto es una mala racha».
