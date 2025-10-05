Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Alfonso Herrero, en el partido de este domingo. AGENCIA LOF

Alfonso Herrero: «Ha sido un resultado muy abultado para la primera parte que hemos hecho»

El portero malaguista admite que «estoy dolido por el resultado y por la dinámica, pero viendo un poquito de luz en esos primeros 45 minutos»

Pedro Luis Alonso

Málaga

Domingo, 5 de octubre 2025, 22:39

Comenta

Tras la cuarta derrota seguida del Málaga (3-0 en Santander), Alfonso Herrero no encontro explicaciones claras a lo sucedido y habló de «un resultado ... muy abultado, sobre todo para la primera parte que hemos hecho». «Creo que ha habido dos momentos cruciales en el partido, la expulsión, porque en este campo, jugar con uno menos, con la calidad que ellos tienen arriba y que aprovecha muy bien los espacios, es difícil. El primer gol de ellos nos ha obligado a ir hacia adelante, hemos intentado apretar un poco más con corazón que con cabeza, y han encontrado esos espacios y hemos acabado recibiendo los tres goles».

