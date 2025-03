José María Muñoz: «El Málaga ahora mismo es un dulce para cualquiera, sólo hay que soplar»

Pedro Luis Alonso Málaga Lunes, 31 de marzo 2025, 13:08 Comenta Compartir

La semana anterior trascendió en medios internacionales de prestigio el interés de nuevos inversores en la compra del Málaga. Por un lado Qatar Sports Investments, propetario del París Saint-Germain y, por otro, Fenway Sports Group (FSG), quizás dos de los grupos más poderosos en la gestión de clubes deportivos.

Sin embargo, no hay constancia por parte del Málaga de estos movimientos, como reconoció este lunes el administrador judicial, José María Muñoz, en un acto celebrado en el Ayuntamiento para presentar una guía turístico-deportiva de la ciudad. «A mí hace cinco años me nombraron para reestructurar el club, darle oportunidades y viabilidad, y por eso me encanta saber que hay potentes fondos con interés el comprar el Málaga. El Málaga mismo es un dulce, es un caramelo para cualquiera, sólo hay que soplar. Bienvenido sea. Ahí tengo muy poco que decir, la verdad. Me encontraré un día que llegue alguien con un papel y diga que lo ha comprado«, manifestó.

Incluso, Muñoz reconoció que no han tenido contactos por parte de Fenway Sports Group, después de que la información del 'New York Times' aclara que representantes de esta empresa visitaran hace semanas La Rosaleda. «No, no tengo noticia«, zanjó el administrador. »Visitar el estadio es muy fácil, o bien acudir al museo y se puede ver perfectamente más o menos todo. También venir a un partido y dar una vuelta», añadió.

Preguntado acerca del capítulo de la futura reforma de La Rosaleda cara al Mundial de fútbol de 2030, comentó: «Estamos trabajando en ello. Llevamos conversaciones desde hace unos cuantos meses. Ha habido ya varias y tenemos claro que el club no puede competir a partir del verano de 2026, y a partir de ahí estamos trabajando en un 'plan B', que lógicamente es la Ciudad Deportiva, porque ahí es donde tendrá que entrenarse y vivir el primer equipo».

También aludió a las perspectivas de que no se reduzca demasiado la capacidad del recinto provisional de juego (seguramente por dos temporadas, las 2026-27 y la 2027-28). «El aforo se está moviendo un poco, hasta que no se terminen las catas y el estudio que se está haciendo. Los datos no sé si van a ser de 25.500, 27.000 o 28.000«, expuso, teniendo en cuenta que habrá una grada portátil voluminosa en el lateral opuesto a la ya construida y que se mantendrán las pistas de atletismo.

Aclaraciones de Borja Vivas

También se refirió a este asunto el concejal de Deportes del Ayuntamiento de Málaga, Borja Vivas, presente en el mismo acto. «Cuando podamos empezará todo el proceso de reforma del estadio de atletismo. Tenemos reuniones constantes, con el club, con LaLiga, con la Federación, por la envergadura tan grande de la operación a la que nos enfrentamos. Necesitamos estar bien coordinados».

El edil también se pronunció sobre las últimas polémicas en la designación de sedes en España, con bailes en las tablas de valoración o la posibilidad de que se eleve de once a trece el número de ciudades. «Nosotros hemos pasado todos los filtros desde el primer momento. Incluso nos viene mejor si se tienen que revisar esos datos ahora que dicen que algunos no estaban bien. Estamos tranquilos y seguimos por el camino».