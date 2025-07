Joaquín Muñoz: «Llego al Málaga en el mejor momento de mi carrera»

El regreso de Joaquín Muñoz, de 26 años, al Málaga ya es una realidad. El futbolista ha firmado por dos temporadas y este miércoles ha ... sido presentado en la sala de prensa de La Rosaleda con la camiseta blanquiazul. Su vuelta a casa supone una alegría enorme para el malagueño, que llega dispuesto a darlo todo. «En la primera etapa estaba un poco madurando a nivel futbolístico. Ahora llego en el mejor momento de mi carrera, como se ha visto reflejado con los números. Pero quiero seguir mejorando», ha explicado el extremo en su comparecencia pública.

Como jugador se define como «atacante que juega por la banda, por las dos bandas. Aprendí a hacerlo por dentro y en punta, como referencia. Me puedo amoldar para ayudar al equipo», subraya el futbolista, que no le importa el dorsal que lleve finalmente, aunque tiene su preferencia: «Esperaré a la semana que viene, cuando me reúna con todos, aunque es cierto que siempre he llevado el 11. Pero el número es lo de menos».

Recuerda que semanas atrás estuvo ya con algunos de los que serán a partir de ahora sus compañeros. «Nos pilló allí en unos días de vacaciones en Cádiz. Nos juntamos por allí. Contento y agradecido a mis compañeros, que han mostrado su deseo de que me viniera», destaca, a la vez que confiesa el momento en el que el club de Martiricos entró en escena para ficharlo: «La semana pasada nos enteramos de que el Málaga estaba interesado en mis servicios, y le dije a mi agente que quería venir».

Joaquín admite que había conversado con Pellicer. «Con Sergio hablé poco, lo mínimo. Me pidió mucho trabajo, como siempre lo hace. Ya coincidimos en 2020. Estaba ilusionado en que pudiéramos volver a coincidir», dice, mientras que insiste en que llega al máximo nivel. «Creo que estoy en un buen momento. Vengo con mucha felicidad y con ganas de mejorar», subrayó.

El extremo entiende que puede dar un salto más en su nivel. «La toma de decisiones en el último tercio siempre se puede mejorar en jugadores de ataque. Ese puede ser un factor», comenta, aunque prefiere empezar desde cero: «Mi objetivo es aportar mi granito de arena. Mejorar cada día el nivel».

Se muestra convencido de la importancia del vestuario del Málaga. «Me han dicho que hay un grandísimo grupo, Hay buen rollo, eso es primordial. Es siempre complicado esto», indica. Y en cuanto a su vuelta a La Rosaleda con público, pues en su anterior etapa se jugaba a puerta cerrada por el Covid, Joaquín se muestra esperanzado: «Me tocó la época con el virus y no pude disfrutar de la gente. Vengo con muchas ganar de jugar con el campo lleno. Tengo ganas de ver a la gente».