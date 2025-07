Loren, sobre los fichajes: «Los jugadores de arriba son las prioridades en este momento»

El director deportivo del Málaga, Loren Juarros, acompañando a Joaquín en su presentación, habló de cómo va la planificación después de un mes sin que ... haya habido ninguna novedad tras el final de la campaña anterior. Confiesa que la llegada del extremo malagueño ofrece cierta calma en este momento, aunque se mantienen ciertas urgencias para la llegada, al menos, de delanteros. «Con Joaquín nos da tranquilidad, pero seguimos trabajando en otras opciones, esperando que se vayan cerrando lo antes posible. Los jugadores de arriba son las prioridades que nos estamos marcando en este momento», afirma.

Loren insiste en que él y su equipo están centrados en la búsqueda de ciertos jugadores. El club tiene algunas operaciones abiertas, con propuestas a varios futbolistas, pero todavía no han dado frutos, salvo la llegada de Joaquín. «Estamos trabajando. Estamos teniendo tiempo y trabajamos en muchas cosas. Las posiciones de los extremos y la de arriba son importantes a cubrir», destaca.

En relación a Joaquín, además de agradecerle su esfuerzo para llegar, le dijo a él: «Tienes que ser importante en este proyecto, pero los logros tienen que ser del equipo. Tienes 26 años, estamos convencidos de que todavía tienes una mejora que esperamos de ti». Sobre su llegada fue muy claro al entender que debería ir a más. «Esperamos su ilusión. Quiero insistir en que no sea su objetivo final, sino el comienzo. Es un jugador que juega por fuera, por los dos lados. Viene a ocupar unas posiciones que quedaron vacantes. Hablamos con el entrenador, y era una opción muy válida, no porque sea malagueño, que también suma, pero no lo es todo», explica.

Asimismo, se refirió al cambio del segundo entrenador: sale Manolo Sánchez y llegará Alejandro Acejo. Aunque Loren se desmarca de esa decisión. «Es una situación sobrevenida, inesperada. Ha sido pactada entre ellos, de mutuo acuerdo, cada uno con su punto de vista (con Sergio Pellicer). Una decisión natural trasladada al club. Hemos aceptado y encontrado la solución. Agradecer a Manolo su comportamiento hasta el último día», señala.