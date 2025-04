Joaquín: «No celebraría un gol; le tengo mucho aprecio y respeto al Málaga»

Marcado por la pandemia, sin público apenas en las gradas, el paso del extremo Joaquín Muñoz por el Málaga (en la temporada 2020-21) no ... pudo tener todo el esplendor pretendido, pero dejó dos goles y cuatro asistencias y contribuyó a la permanencia del equipo, en un periodo difícil. Ahora vuelve a verse las caras con el equipo de su tierra este lunes, con unos intereses muy distintos, los de su equipo, que se juega acceder a los 'play-off' de ascenso a Primera a ocho jornadas del final.

-El lunes, a la hora de su partido, ¿qué estará pasando en Málaga?

-(Duda algunos segundos…)...Pues será Semana Santa, ¿no? ¿El Cautivo? Me pilla un poco desconectado en los últimos años. Cuando estaba allí me gustaban los desfiles militares…

-Vayamos al grano. Aportó dos goles y cuatro asistencias en la temporada 2020-21 con el Málaga. ¿Qué recuerdos tiene y qué opciones tuvo para continuar?

-Pues que estuve jugando aquí, en mi casa y con mis padres. Fue una pena que por el COVID no pudiera entrar la gente a los estadios, y ya es una etapa cerrada. Se había acordado que era una temporada, era un activo del Huesca y que yo sepa no hubo nada para seguir. Estuve muy contento allí, al final me encontré cómodo y guardo buenos recuerdos.

-Justo ahora hay un proyecto netamente de cantera y por fin una Ciudad Deportiva, hasta un estadio que va a ampliar casi el 50 por ciento su capacidad desde dentro de un año. ¿Cómo ve al Málaga desde la distancia?

-He podido ver algún que otro partido, sobre todo por los amiguetes que siguen estando allí. La verdad es que hicieron muy buena primera vuelta y ahora hay marcado un objetivo muy claro a final de temporada, el de salvarse.

-¿Quiénes son las personas con las que más contacta en el Málaga?

-Tengo ahí buenos amigos. Con David Larrubia suelo hablar alguna vez. También con Yanis Rahmani, y también con Izan Merino, que es del barrio donde me crié. No llegué a coincidir con él en el primer equipo, porque él todavía era un canterano, pero es primo de un amiguete y lo conocía porque tenía mucha proyección.

-El dato del Málaga es más que preocupante: sólo ha ganado a los tres peores de la tabla en la segunda vuelta: 30 puntos en la primera y 12 en lo que va de segunda.

-Sí, pero tampoco he seguido las rachas o cómo ha ido el Málaga esta segunda vuelta, porque nosotros también tenemos unos objetivos y estamos centrados en eso, si le digo la verdad.

-Pues hablemos de su Huesca. ¿Se esperaban estar donde se encuentran ahora, a ocho jornadas del final?

-Nuestro objetivo principalmente era la salvación, tal y como estaba el club este verano (estuvo cerca de la desaparición, pero entraron al final nuevos compradores), y la verdad es que nos hemos encontrado en una situación privilegiada y ahora, como le digo, tenemos que competirla al máximo.

-Pero han perdido cuatro de los cinco últimos partidos. Está costando más sumar a estas alturas, ¿verdad?

-Creo que han sido detalles. Esta Liga es muy competitiva. En estas últimas jornadas todos los equipos se juegan cosas y al final cuesta mucho.

-¿Cómo se plantean el partido del lunes? ¿Qué espera?

-Tenemos muchísimos rivales en la pugna por disputar esas plazas de 'play-off' y la verdad es que tendremos que jugar nuestras cartas para no dejar pasar una nueva oportunidad.

-El Huesca cuenta con la tercera mejor defensa del campeonato. ¿Se basa mucho el Huesca en la eficacia en las área, dentro de partidos que se mueven con un desarrollo más o menos cerrado?

-Sí, sabemos de la importancia que tiene esto. El torneo es muy competitivo, muy igualado y sabemos de la importancia también que tiene estar bien defensivamente.

-Si tuviera que describir muy brevemente a Antonio Hidalgo como entrenador, como lo resumiría en dos o tres rasgos que le definan.

-Pues es una persona que ha sabido sacar lo mejor de cada jugador. Cada entrenador tiene su librillo, pero estamos contentos por su trabajo. Llegó el año pasado y nos ayudó a salir de alguna situación complicada.

-A sus 26 años, acaba contrato. ¿Está pendiente de lo suceda con el Huesca, si hay ascenso o no?

-Me dedico a jugar. Quedan aquí ocho jornadas y quiero estar centrado únicamente en disputar estos últimos ocho partidos y después decidiré. De todo eso se encarga mi agente y ya está escuchando cosas, pero ya veremos qué pasa en el futuro.

Ampliar Joaquín celebra un gol en su etapa en el Málaga. SUR

-¿Está contento con su temporada actual a nivel individual? Lleva cinco goles…

-Sí, creo que llevo un buen bagaje de goles, como bien dice. Son seis en total con el de la Copa, que todos cuentan... Creo que estoy aprovechando los minutos e intentando dar lo mejor de mí para el equipo.

-El Málaga se interesó este verano por Soko… Creo que no iba muy descaminado…

-No. Está siendo su mejor año deportivo. Es un grandísimo jugador. Ha sabido explotar sus virtudes y me alegro mucho por él también.

-¿Qué le desea al Málaga?

-Mucha suerte en el futuro. Todos nos jugamos cosas y al final, entre todos, supongo que conseguirán el objetivo. Lo importante es la unión entre el grupo que tengan y la afición, y con todo eso para adelante. El Málaga es un grandísimo club y al final también tienen que apretar.

-¿Le ha marcado al Málaga?

-No.

-¿Y qué pasaría si marca un gol? ¿Lo celebraría con normalidad?

-No, le tengo mucho aprecio y mucho respeto al Málaga.