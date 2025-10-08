Joaquín vuelve parcialmente al trabajo y podrá estar en el Málaga-Deportivo

El Málaga comenzó este miércoles a preparar el choque en La Rosaleda ante el Deportivo de este domingo (21.00 horas) y lo hizo con ... la novedad de Joaquín, que se entrenó parcialmente y que de esta forma se postula para estar disponible en el choque ante el líder de Segunda División. Hay que recordar que el extremo malagueño sufrió en un entrenamiento una lesión muscular en el aductor, de menor gravedad que el percance de Puga, este unos días antes, pero un problema miotendinoso.

Mientras, Adrián Niño sigue sin reincorporarse al trabajo con el grupo una semana más, aunque fuentes del club confirmaron que está evolucionando de forma positiva de las molestias que sufre en su tobillo izquierdo. En todo caso, parece precipitado ya que pueda jugar este fin de semana.

Hay que recordar también que Izan Merino fue titular y jugó el partido completo en el pase de España a cuartos de final en el Mundial sub-20, lo que le retendrá al menos hasta el final de esta semana en Chile. El canterano se ha convertido en un fijo del combinado nacional, después de perderse el primer partido del torneo por no estar aún del todo apto (se fue de Málaga siendo baja en las dos últimas citas por una leve lesión de tobillo).

De esta forma, el Málaga podría tener ocho bajas para el partido ante el Deportivo, porque recuperará también a Galilea, una vez cumplida su sanción, pero perderá por el mismo motivo a Montero. Este se suma a los mencionados Niño, Puga e Izan Merino, además de los cuatro lesionados de larga duración; Ramón, Moussa, Luismi y Álex Pastor.