Jeremy de León, una opción que baraja el Málaga para el puesto de extremo

Explicó Loren Juarros que, a pesar de la llegada de Joaquín, el Málaga explora el mercado en busca de otro extremo, en lo que se ... espera que sería el quinto y último refuerzo. Este periódico puede confirmar que en la lista de jugadores de banda como posibles refuerzos figura el puertorriqueño Jeremy de León, extremo derecho que pertenece al Real Madrid (es conocido por ser 'el amuleto' del club blanco en la consecución de su última Champions). Varios medios aseguran que está muy cerca, pero las fuentes consultadas por SUR explican que por el momento este fichaje no está avanzado, por diversos motivos.

Uno de ellos es que de León tiene contrato hasta 2027, y el cuadro blanquiazul desearía que llegara en propiedad y preferiblemente a coste 'cero', y el Real Madrid buscaría obtener rédito económico de esta operación, ya sea por una cuantía de manera directa o mediante un porcentaje por una futura venta, una práctica habitual en el club madrileño de un tiempo a esta parte y ha sido una fórmula similar la que trajo a Adrián Niño a Málaga hace unos días, como principal apuesta para este verano. Cuesta imaginar que, después de siete años sin pagar a otro club por un traspaso, esto suceda por partida doble este verano, aunque no es ni mucho menos descartable si no se trata de una cantidad elevada y la economía blanquiazul es buena. A favor de la entidad de Martiricos jugaría el hecho de que el extremo de 21 años no entra en los planes del técnico del Castilla, Álvaro Arbeloa, debido a sus múltiples problemas físicos, que han impedido que dispusiera de minutos este último curso (apenas participó en cuatro encuentros). Jeremy dio muestras de su enorme potencial en el Castellón en Primera Federación, pero no ha podido brillar en el filial madridista.