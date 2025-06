El jeque Al-Thani sí colaboró con la Justicia en el 'caso BlueBay'

Antonio Góngora Domingo, 15 de junio 2025, 00:07 Comenta Compartir

Los Al-Thani, como se ha podido comprobar, no colaboran con la Justicia de una forma consciente y como estrategia, como ya denuncian todas las partes personadas en el caso. No se les puede localizar, no disponen de abogados para defenderse… Pero el jeque sí aparece en las redes sociales y es consciente de todo lo que está ocurriendo, al menos aparentemente. Sin embargo, su actitud fue muy diferente algún tiempo atrás, concretamente con el 'caso BlueBay'.

En aquel momento, el entonces presidente del Málaga, sí estaba muy atento. Se jugaba mucho. El jeque, de hecho, acudió personalmente al juzgado. La estrategia inicial se centró en culpar a Moayad Shatat y a los responsables de la hotelera de falsificar los contratos que lo habían llevado hasta el juzgado. Anunció a través de sus múltiples abogados (cuatro en alguna ocasión) una querella nada más arrancar la vista, lo que dejó todo en suspenso hasta que se resolvió.

Después de un primer fallo en contra del jeque, se retomó el 'caso BlueBay' con una vista oral que se celebró con la presencia de Al-Thani. El jeque estaba volcado para frenar esa opción de compartir las acciones con la hotelera, como finalmente ocurrió por los documentos firmados con anterioridad. Le salió mal, pero se mostró muy activo, aunque su elenco de letrados no fue suficiente para darle la vuelta al procedimiento.

Ahora su interés no sólo es menor, sino que le piden muchos años de cárcel, al menos la Fiscalía, como publicó este periódico. De ahí que, desde el primer momento, nunca atendió correctamente las demandas del juzgado. Ni siquiera en los instantes iniciales, cuando la Asociación de Pequeños Accionistas (APA) presentó la querella. La jueza solicitaba documentos, pero el club no estaba por la labor. Al final ordenó un registro policial que puso patas arriba las oficinas de La Rosaleda. Y después, casi igual. Sin abogados, sin respuestas...