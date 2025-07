Javier Salas, sobre el estadio de atletismo: «No sabemos qué necesita el Ayuntamiento»

Sólo faltaba por pronunciarse en relación a los problemas de aforo del estadio de atletismo el Gobierno, pues deberá autorizar cualquier cambio en la capacidad ... del mismo debido a que afectaría a la movilidad de varias carreteras del Estado de la zona. Y este martes se ha referido a este asunto el subdelegado en Málaga, Javier Salas, que aseguró que desde el Ayuntamiento todavía no han hecho los informes pertinentes para que se pueda tomar una decisión sobre este asunto, lo que significa que oficialmente no están al tanto de ninguna de las necesidades.

«La verdad es que el alcalde (Francisco de la Torre) va más rápido de lo que están los procedimientos actuales. Sólo ha habido conversaciones informales. La realización de esa actuación en relación a las obras es de competencia Municipal, y entonces se le ha solicitado al Ayuntamiento un informe en el que nos traslade qué piensa hacer y qué repercusión tendría en el tráfico. Hasta que no recibamos ese informe no sabremos si afecta y en qué medida a las carreteras del estado. No sabemos», afirmó.

El alcalde, por su parte, comentó días atrás que estaba en conversaciones con el Ministerio de Transportes y la Dirección General de Carreteras con el objetivo de alcanzar el objetivo de 25.000 espectadores en el campo de atletismo (antes habían comentado que esa capacidad quedaría reducida a 12.500 por los problemas de movilidad), aunque para ello entendía que tendrían que construir una nueva rotonda o ampliar de una forma importante una de las pequeñas ya existentes.

De esta manera, el subdelegado del Gobierno insistió en que no pueden transmitir ninguna respuesta debido a que la solicitud todavía no se ha oficializado. «Ahora no tenemos el informe y no sabemos si habría que hacer actuaciones o no. No sabemos qué necesita el Ayuntamiento. Tendrán que terminar ese informe y cuando lo tengamos estudiaremos si tenemos que hacer algún cambio en los accesos», volvió a incidir Salas.

En cualquiera de los casos, la predisposición del subdelegado, según manifestó, es máxima para que no aparezcan problemas en el proceso para que el Málaga pueda utilizar el estadio de atletismo como campo alternativo durante las obras que se realizarán en La Rosaleda para acoger partidos del Mundial 2030. «Desde el Ministerio de Transportes y desde el Gobierno vamos a tener colaboración absoluta en todo, pero ahora no sabemos nada de forma oficial. La voluntad es absoluta para facilitar lo que haya que hacer», aseguró.