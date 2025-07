Jauregi: «La opción del Málaga siempre fue primordial» «El año pasado hubo una toma de contacto, pero no fue una opción real; este año lo hemos podido hacer y no he dudado en ningún momento en venir»

Jorge Garrido Málaga Martes, 15 de julio 2025

Eneko Jauregi fue presentado este martes como nuevo futbolista del Málaga. El delantero vasco llega libre después de quedar desvinculado con el Ferrol tras su ... descenso a Primera RFEF, y firma por una temporada más otra opcional que puede activar el club de manera unilateral. El futbolista explicó la situación del año pasado, cuando sonó con fuerza para venir a Málaga, pero finalmente se acabó decantando por la oferta del cuadro gallego: «El año pasado hubo una toma de contacto, no había nada tan claro como sí que ha pasado este año. Hablamos, y yo habría venido, era mi primera opción, pero así es el mercado a veces. La opción del Málaga siempre fue primordial. Este año lo hemos podido hacer y no he dudado en ningún momento, le dije a mi agente desde el principio que hiciera todo lo posible por que viniera aquí», comentó el flamante fichaje blanquiazul.

Ñito Salas Contó que tuvo «un fisioterapeuta durante tres años que es malagueño, y un gran amigo mío es de Málaga, y que tiene el escudo tatuado. Como todos sabéis, el Málaga es un club muy histórico, en el que a todo el mundo le gustaría jugar». El propio futbolista se definió, para quienes quizá no lo han visto demasiado: «Me considero un 'nueve' de área y rematador, aunque también puedo ir al espacio. Me hago fuerte entre centrales y en ser la referencia en la presión». Acerca de sus nuevos compañeros y el objetivo que se propone el equipo para esta campaña, Jauregi explicó que «todavía no nos hemos marcado un objetivo, pero el equipo tiene mucha ambición. Me dijeron que era un grupo increíble y en los dos días que llevo aquí ya lo he comprobado». También habló de Chupete y la competencia por un puesto en el once titular: «Ayer fue una mañana un tanto ajetreada, pude hablar con todos un poco. A él se le ve con muchas ganas, los jóvenes siempre tienen hambre. Terminó muy bien la temporada y creo que tener competencia siempre es positivo. Creo que nos podemos complementar muy bien». Sobre Pellicer, el delantero dijo que «su mensaje es muy claro. Ya me habían hablado de él, y fueron todo buenas palabras. Tiene las ideas muy claras. Tengo muchas ganas de trabajar con él y con el grupo».

