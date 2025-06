Izan Merino, antes de la final con España sub-19: «Se decidirá por pequeños detalles, pero somos muy buenos y confiamos»

Izan Merino vive su momento más dulce como profesional. En el tramo final de Liga con el Málaga comenzó a contar con un papel protagonista, ... cuajando varias actuaciones a gran nivel. Esta inercia la ha arrastrado a la selección española sub-19, con la que está haciendo un torneo espectacular (anotó el primer tanto del combinado español en la Euro y dio una asistencia en uno de los cuatro goles del bético Pablo García) y este jueves jugará la gran final ante Países Bajos en Rumanía (20.00 horas). Con motivo de la previa de este crucial partido, Merino habló en 'Radio Marca Málaga'.

Primero fue preguntado por el frenético duelo ante Alemania en las 'semis' (6-5), el partido con más goles de la historia de un Europeo sub-19: «Si no es el mejor partido en el que he jugado, es uno de ellos fácilmente. Fue una locura. Ir por detrás en el marcador, luego ponerse por delante y después volver a ir por detrás para acabar ganando... Fue un sufrimiento, pero mereció la pena porque conseguimos la victoria. Alemania demostró ser una gran selección. Estábamos convencidos de que haríamos un gran partido y la clave fue que cuando se adelantaron no bajamos los brazos, al revés: seguimos con nuestro protagonismo en el juego. El gol olímpico de Pablo fue un empujón hacia adelante para todos. Pero la ambición fue lo que nos hizo ganar».

Sobre la final del viernes, el canterano del Málaga aseguró que será «complicada, porque Países Bajos es un gran rival, pero ellos pensarán lo mismo de nosotros. Como las semis, creo que se decidirá por detalles, pero somos muy buenos y confiamos. Veo al equipo confiado y con ganas. En el fútbol se suele decir que es importante mantener la portería a cero, pero si ganamos, como si es 8-7, 10-9 u 11-10».

Sobre su importancia en el equipo para Paco Gallardo, el medio centro malagueño explicó que «me siento importante en el equipo. Aquí juego un poco más posicional que en el Málaga, es diferente, pero yo soy un jugador que se adapta. La mayoría llevamos muchos años juntos y el míster me da mucha confianza, así que intento devolvérsela haciéndolo lo mejor posible. La clave es tener un buen grupo, porque te hace sentir cómodo y que salgan los buenos resultados. Es mucho tiempo de convivencia y se te puede hacer un poco pesado, pero con este grupo se hace ameno».

La gran final de la España sub-19 de Izan Merino, el jueves a las 20.00 horas, sólo se podrá a ver a través de la plataforma de pago de la UEFA 'UEFA.tv'.