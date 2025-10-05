Izan Merino y España, con licencia para prolongar su presencia en el Mundial sub-20
El jugador del Málaga volvió a ser titular y a completar el encuentro, jugando primero como central y después como 'pivote', en la agónica victoria por 1-0 sobre Brasil; habrá que esperar a la madrugada del domingo al lunes para saber si es una de las mejores terceras
Málaga
Domingo, 5 de octubre 2025, 00:06
Izan Merino y España hacen méritos para extender su estancia en el Mundial sub-20 de Chile. Tras el triunfo de La Rojita frente a ... Brasil (1-0) y la victoria de México sobre la ya clasificada Marruecos (1-0), el combinado dirigido por Paco Gallardo tiene muchas papeletas para clasificarse a los octavos de final como una de las mejores terceras de grupo. Habrá que esperar al desenlace del resto de grupos para saber de manera definitiva si España sigue viva en el torneo.
Merino volvió a ser titular, de nuevo como central y formando tándem con Andrés Cuenca, defensa del Barcelona. Esta pareja tuvo varios momentos de dudas y sufrimiento, particularmente durante la primera media hora de partido, aunque se fue asentando la dupla con el paso de los minutos. Con los cambios, Merino regresó a la medular, al puesto de 'pivote', su posición natural.
Iker Bravo, que estuvo en la última lista de España sub-21 y probablemente el futbolista más contrastado del combinado español, anotó a pase de Pablo García. La selección amarilla reclamó en el descuento un penalti, que parecía bastante claro, pero que no fue señalado por una falta previa a García, en la acción que prácticamente amarró el triunfo.
