El once de España frente a Brasil. EFE

Izan Merino y España, con licencia para prolongar su presencia en el Mundial sub-20

El jugador del Málaga volvió a ser titular y a completar el encuentro, jugando primero como central y después como 'pivote', en la agónica victoria por 1-0 sobre Brasil; habrá que esperar a la madrugada del domingo al lunes para saber si es una de las mejores terceras

Jorge Garrido

Jorge Garrido

Málaga

Domingo, 5 de octubre 2025, 00:06

Izan Merino y España hacen méritos para extender su estancia en el Mundial sub-20 de Chile. Tras el triunfo de La Rojita frente a ... Brasil (1-0) y la victoria de México sobre la ya clasificada Marruecos (1-0), el combinado dirigido por Paco Gallardo tiene muchas papeletas para clasificarse a los octavos de final como una de las mejores terceras de grupo. Habrá que esperar al desenlace del resto de grupos para saber de manera definitiva si España sigue viva en el torneo.

