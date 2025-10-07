Izan Merino y España avanzan a los cuartos de final del Mundial sub-20
El combinado español venció por 0-1 a Ucrania, con el jugador del Málaga de nuevo completando el partido y siendo vital para el triunfo; el malaguista no estará disponible para el partido del cuadro de Martiricos contra el Deportivo
Málaga
Martes, 7 de octubre 2025, 23:40
Izan Merino y España sub-20 prolongan su estancia en el Mundial de Chile, como mínimo, hasta este fin de semana. La Rojita venció por ... 0-1 a Ucrania y se clasificó para los cuartos de final del torneo y ahora esperan rival, que saldrá del Colombia-Sudáfrica de este miércoles (21.30). Por tanto, Merino no estará disponible para jugar este domingo con el Málaga frente al Deportivo (18.30 horas). Tampoco estará David Mella, del cuadro gallego, que también es una pieza fundamental para el 'Depor'.
El malagueño está actuando como central en la cita mundialista, formando tándem con el azulgrana Andrés Cuenca, aunque en ataque se coloca como otro centrocampista más. En el descuento, el canterano blanquiazul tuvo una acción clave para evitar el empate de la selección ucraniana, con una gran intercepción.
El bético Pablo García, el jugador español más en forma del torneo, definió dentro del área tras un excelente pase por alto de Rodrigo Mendoza en el minuto 25 para hacer el gol de la victoria. Con Merino, la selección que dirige Paco Gallardo no conoce la derrota en el Mundial (se perdió el primer choque por uno, con dos triunfos y un empate.
