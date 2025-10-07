Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El once de la selección española sub-20 frente a Ucrania. EFE

Izan Merino y España avanzan a los cuartos de final del Mundial sub-20

El combinado español venció por 0-1 a Ucrania, con el jugador del Málaga de nuevo completando el partido y siendo vital para el triunfo; el malaguista no estará disponible para el partido del cuadro de Martiricos contra el Deportivo

Jorge Garrido

Jorge Garrido

Málaga

Martes, 7 de octubre 2025, 23:40

Comenta

Izan Merino y España sub-20 prolongan su estancia en el Mundial de Chile, como mínimo, hasta este fin de semana. La Rojita venció por ... 0-1 a Ucrania y se clasificó para los cuartos de final del torneo y ahora esperan rival, que saldrá del Colombia-Sudáfrica de este miércoles (21.30). Por tanto, Merino no estará disponible para jugar este domingo con el Málaga frente al Deportivo (18.30 horas). Tampoco estará David Mella, del cuadro gallego, que también es una pieza fundamental para el 'Depor'.

