Izan Merino, en un entrenamiento de la semana pasada. SALVADOR SALAS

Izan Merino y Dani Sánchez, dudas para jugar en Huesca

Se han perdido las dos últimas sesiones de entrenamiento del Málaga y sólo si comparecen en la de este viernes, antes del viaje, podrán estar disponibles para la cita del sábado (18.30 horas) en El Alcoraz

Pedro Luis Alonso

Pedro Luis Alonso

Málaga

Jueves, 11 de septiembre 2025, 12:51

Izan Merino y Dani Sánchez continúan siendo duda para viajar a Huesca cara al compromiso liguero de este sábado (18.30 horas) en El Alcoraz, ... de la quinta jornada. Ambos se han perdido ya las dos últimas sesiones de entrenamiento, la de este jueves y la de la víspera, de manera que será este viernes cuando se confirme la evolución de ambos, para determinar si llegan al partido.

