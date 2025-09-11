Izan Merino y Dani Sánchez, dudas para jugar en Huesca

Izan Merino y Dani Sánchez continúan siendo duda para viajar a Huesca cara al compromiso liguero de este sábado (18.30 horas) en El Alcoraz, ... de la quinta jornada. Ambos se han perdido ya las dos últimas sesiones de entrenamiento, la de este jueves y la de la víspera, de manera que será este viernes cuando se confirme la evolución de ambos, para determinar si llegan al partido.

Quien más opciones tiene de estar es el lateral, con un virus gastrointestinal, pero son ya dos días sin entrenarse con el grupo y debería mostrarse recuperado este viernes. Mientras, Izan Merino tiene algo inflamado su tobillo izquierdo producto de una leve torcedura en un entrenamiento.

El medio centro no tiene una lesión de más entidad, como ha determinado la radiografía a la que se sometió, y será el cuerpo técnico el que decida si se fuerza su concurso ante el Huesca, con el riesgo de poder agravar esas molestias. El jugador ha sido de largo el que más carga de trabajo ha tenido este verano, ya que tuvo menos vacaciones (disputó el Europeo sub-19 con la selección), fue el que más minutos acumuló en los ensayos de pretemporada, y es fijo en las alineaciones ligueras, máxime tras lesionarse Luismi.

En el peor de los casos, el Málaga se verá con ocho bajas en Huesca, las cinco de larga duración (Ramón, Moussa, Luismi, Álex Pastor y un Haitam que ha vuelto a la actividad, pero sin ritmo para reaparecer), Puga (una lesión muscular sufrida ante el Granada que le puede parar un mes) y los dos jugadores antes mencionados.

Al menos se recupera a Adrián Niño, de vuelta de su concentración con la selección sub-21, y podría estrenarse también en la convocatoria Dorrio, que está trabajando con más intensidad en las sesiones. Es muy probable también que el filial Rafita (lateral derecho) vaya convocado. El equipo partirá en AVE a Zaragoza este viernes, a primera hora de la tarde, y desde allí se desplazará en autobús a Huesca.