Izan Merino, durante un entrenamiento con la selección española sub-20. RFEF

Izan Merino, en blanco en el estreno de España en el Mundial sub-20

El jugador del Málaga, que llegó a la cita mundialista entre algodones por unas molestias en el tobillo, fue uno de los tres jugadores de campo que no participó; la selección española cayó frente a Marruecos (2-0) en su primer encuentro del torneo

Jorge Garrido

Jorge Garrido

Málaga

Lunes, 29 de septiembre 2025, 00:13

Izan Merino fue uno de los tres jugadores de campo de España sub-20 (los otros dos fueron Álvaro Cortes y Thiago Pitarch) que no ... saltó al césped en el estreno de La Rojita en el Mundial de Chile. El combinado dirigido por Paco Gallardo fue sorprendido por Marruecos y cayó por 2-0, con dos goles en un lapso de cuatro minutos en dos transiciones aisladas. El primero fue obra de Zabiri en el 54 y el segundo de Yassine en el minuto 58.

