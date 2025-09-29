Izan Merino, en blanco en el estreno de España en el Mundial sub-20

Izan Merino fue uno de los tres jugadores de campo de España sub-20 (los otros dos fueron Álvaro Cortes y Thiago Pitarch) que no ... saltó al césped en el estreno de La Rojita en el Mundial de Chile. El combinado dirigido por Paco Gallardo fue sorprendido por Marruecos y cayó por 2-0, con dos goles en un lapso de cuatro minutos en dos transiciones aisladas. El primero fue obra de Zabiri en el 54 y el segundo de Yassine en el minuto 58.

llegó a Chile entre algodones. Sufrió unas semanas atrás unas molestias en su tobillo izquierdo, que le hicieron perderse hasta dos partidos con el Málaga. Se le realizó unas pruebas antes de viajar y obtuvo el 'OK' del equipo médico, y se ha ejercitado a lo largo de la semana con normalidad, pero el haber pasado cierto tiempo en el dique seco probablemente fuera un factor importante para que el seleccionador Paco Gallardo decidiera no alinear al malagueño.

Se trata de una lista muy corta: con tres porteros, sólo hay 18 jugadores de campo, lo que provoca que, con cinco cambios permitidos bajo la normativa actual, casi todos los jugadores cuentan con muchas posibilidades de participar. Paco Gallardo, además, ya explicó que buscaba perfiles polivalentes, una cualidad que Merino posee, siendo capaces de actuar tanto como medio centro como de central, o incluso como interior.