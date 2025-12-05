La insólita situación del Málaga: once equipos en sólo tres puntos de intervalo

El Málaga se encuentra atrapado en la edición más igualada que se recuerda de Segunda División (y ya hubo algunas marcadas por esta tónica) y ... en el meollo de la zona más apretada de la tabla clasificatoria. Se da una circunstancia casi insólita: a cuatro jornadas de que se llegue al ecuador del campeonato, hay once equipos en un intervalo de sólo tres puntos, entre los que suman 18 (Andorra, Leganés y Real Sociedad B), los que tienen 19 (Huesca, Albacete, Granada y el cuadro de Martiricos), un conjunto con 20 (la Cultural Leonesa), y otros tres con 21 (Sporting, Córdoba y Valladolid).

La igualdad provoca grandes oscilaciones en la clasificación de los equipos. El Málaga sólo tiene un punto de margen sobre la zona de descenso, pero está a seis puntos de los puestos de 'play-off' de ascenso a Primera, un horizonte del que no se ha descolgado todavía.

Paco López, en el Leganés, ha sido el último entrenador en caer, y el Málaga podría entrar en zona de descenso el lunes

Los continuos saltos en la tabla de los equipos han agravado este curso el baile de entrenadores. El dato está ahí. Con la destitución este jueves del entrenador del Leganés, Paco López, son ya nueve los equipos que han registrado cambios. Antes perdieron su puesto Sergi Guilló (Huesca), Johan Plat (Castellón), Raúl Llona (Cultural Leonesa), Asier Garitano (Sporting de Gijón), Gabi y Emilio Larraz (Real Zaragoza), Fran Justo (Mirandés), Sergio Pellicer (Málaga) e Ibai Gómez (Andorra). Es un número que se sale de lo habitual. Si se analiza la tabla actual de Segunda División entre los once de la mitad inferior de la tabla han caído todos menos el del Granada (Pacheta) y el de la Real Sociedad B (Mikel Ansotegi), que quizás afronta la competición con otras expectativas.

Incluso, hay aún técnicos que caminan sobre el alambre. No es muy cómoda la situación actual de Gaizka Garitano en el Cádiz ni tampoco la de Guillermo Almada en el Valladolid. Que casi la mitad de los preparadores que empezaron la temporada ya no sigan en el puesto sin que se haya llegado a la segunda vuelta de la competición es muy elocuente.

El Málaga podría entrar en zona de descenso al final de la jornada que arranca este sábado. La disputa los días pasados de una eliminatoria de Copa del Rey ha provocado que no se juegue este viernes y que haya tres partidos el lunes, día festivo y cuando sólo suele haber uno, entre ellos el Málaga-Zaragoza, que cerrará el programa.