Larrubia, en un entrenamiento reciente del Málaga. MARILÚ BÁEZ

La insólita situación del Málaga: once equipos en sólo tres puntos de intervalo

La igualdad en la zona media de la tabla de Segunda División ha influido en una cifra récord de conjuntos que cambiaron ya de técnico: nueve

Pedro Luis Alonso

Pedro Luis Alonso

Málaga

Viernes, 5 de diciembre 2025, 12:45

Comenta

El Málaga se encuentra atrapado en la edición más igualada que se recuerda de Segunda División (y ya hubo algunas marcadas por esta tónica) y ... en el meollo de la zona más apretada de la tabla clasificatoria. Se da una circunstancia casi insólita: a cuatro jornadas de que se llegue al ecuador del campeonato, hay once equipos en un intervalo de sólo tres puntos, entre los que suman 18 (Andorra, Leganés y Real Sociedad B), los que tienen 19 (Huesca, Albacete, Granada y el cuadro de Martiricos), un conjunto con 20 (la Cultural Leonesa), y otros tres con 21 (Sporting, Córdoba y Valladolid).

