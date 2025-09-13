Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Dorrio, que se iba a estrenar en una convocatoria con el Málaga pero causa baja por un virus, protege el balón en presencia del canterano Recio, en un entrenamiento. SALVADOR SALAS

El Málaga, a seguir invicto pese a las bajas

Acude a Huesca sin ocho jugadores, la mitad caídos en la última semana, pero muy confiado en mostrarse competitivo una vez más como visitante

Pedro Luis Alonso

Pedro Luis Alonso

Málaga

Sábado, 13 de septiembre 2025, 00:19

El mismo día que un obispo oscense (José Antonio Satué) comienza su periplo en Málaga con su primera misa en la Catedral, el cuadro de ... Martiricos se batirá en Huesca confiado en seguir invicto en lo que va de campeonato liguero en Segunda. No será sencillo, ante un rival que se hace fuerte de local, donde el equipo blanquiazul sólo ha sumado un punto de doce en sus cuatro visitas, sin marcar jamás, y con ocho bajas en la expedición.

