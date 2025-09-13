El Málaga, a seguir invicto pese a las bajas

El mismo día que un obispo oscense (José Antonio Satué) comienza su periplo en Málaga con su primera misa en la Catedral, el cuadro de ... Martiricos se batirá en Huesca confiado en seguir invicto en lo que va de campeonato liguero en Segunda. No será sencillo, ante un rival que se hace fuerte de local, donde el equipo blanquiazul sólo ha sumado un punto de doce en sus cuatro visitas, sin marcar jamás, y con ocho bajas en la expedición.

Más de un tuerto no dejan de mirar al Málaga, que pierde jugadores por días. A las ausencias ya conocidas de Ramón, Moussa, Luismi y Álex Pastor se le han sumado esta semana las de Puga (lesión muscular sufrida en el último partido, con plazo en torno a un mes), Izan Merino (leve torcedura en el tobillo izquierdo), Dani Sánchez (virus gastrointestinal) y Dorrio (virus), este el último en caer, porque el jueves se ejercitó con normalidad.

Suerte que el técnico cuenta con 27 jugadores (sin contar a Pastor, al que no se ha inscrito, al ser operado esta semana de la triada en una rodilla), y con ello salva en parte lo que en otros equipos sería una plaga preocupante. Pero en el puesto de medio centro es donde más se concentran los problemas. Parece obligada la pareja Brasanac-Juanpe, con opciones para Dotor, que podría actuar más adelantado y relegar a Rafa a un papel vital en el desenlace del choque.

Ampliar Izan Merino, que será baja, y Chupete. MARILÚ BÁEZ

Por lo demás, Gabilondo será el relevo de Puga, y vuelve Adrián Niño tras su debut fulgurante con la sub-21. A él no le respalda el importante aparato propagandístico de la capital de España, pero en seis minutos ya vio puerta, frente a otros delanteros con más nombre y ficha. Cinco dianas, todas al primer toque, suma el roteño, pero lo normal sería que Chupete, bigoleador ante el Granada, siga en el once inicial.

La principal novedad entre los 22 expedicionarios en Huesca (llegaron vía AVE a Zaragoza, y tras un traslado en autobús) es Haitam, que un año después entra en una convocatoria. Fuera de ritmo aún, pero ya es un paso, y el lateral derecho del filial Rafita también refuerza la zaga, junto a un Recio que repite.

El Málaga, casi siempre competitivo fuera, como ya demostró en Las Palmas (0-1) quiere, pese a todos los problemas comentados, seguir invicto y sumando. Esta condición la perdió el Huesca hace una semana en Ceuta. A las lesiones de Jordi Martín, Dani Ojeda y Javi Mier, se les suma el sancionado Sergi Enrich, tras su roja por un pisotón en Ceuta. Albarracín, sin mucho ritmo, entrará en la convocatoria.

Huesca-Málaga Posible once del Huesca: Dani Jiménez; Toni Abad, Jorge Pulido, Íñigo Piña, Arribas, Julio Alonso; Luna, Jesús Álvarez, Sielva, Kortajerena, y Enol.

Posiuble once del Málaga: Alfonso Herrero; Gabilondo, Murillo, Montero, Víctor García; Juanpe, Brasanac, Dotor; Larrubia, Chupete y Joaquín.

Árbitro: Etayo Herrera (vasco), con De la Fuente Ramos (castellano-leonés) en el VAR.

Campo y hora: El Alcoraz (18.30 horas, este sábado, en LaLiga Hypermotion TV)

Tras dos temporadas en la élite discontinuas, se temió hace un año por la viabilidad del club, muy endeudado (14,7 millones), pero la entrada de los grupos Arqa y Costa fue providencial. Permitió una ampliación de capital de 6,1 millones, y se redujo el déficit de 5,1 millones a 2,4. Entre medias, un ERE, la entrada de nuevos patrocinadores y la venta de El Alcoraz al Gobierno de Aragón por casi 25 millones, aunque el dinero generado por el estadio no se puede utilizar para el gasto en fichajes.

Pese a estar cerca de jugar los 'play-off' al final de la campaña, la plantilla ha cambiado mucho, y ha llegado el 'hombre-ascenso', el malagueño Francisco Portillo, que buscará ahora el sexto a Primera, en otras tantas campañas en Segunda. También hay nuevo técnico, el joven debutante Sergi Guilló, que viene apostando por el mismo esquema que Antonio Hidalgo, un 5-4-1, con un once muy definido desde el arranque liguero. Enol suplirá a priori a Enrich. Ya vio puerta en Ceuta.