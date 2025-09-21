Horario y dónde ver en televisión el Málaga-Cádiz

El Málaga vuelve a La Rosaleda para disputar la sexta jornada de Liga en Segunda División. El conjunto malaguista disputa su segundo derbi andaluz de ... la temporada, este frente al Cádiz. El cuadro que dirige Sergio Pellicer vive un auténtico calvario en materia de bajas en este inicio liguero: a las lesiones de larga duración de la temporada pasada (Ramón, Moussa y Haitam, aunque este último ya está recuperado y entra en las convocatorias) se han sumado Luismi y Álex Pastor, más varias otras para este encuentro: Puga, Joaquín Muñoz y muy probablemente Izan Merino, que a su vez viajará el lunes a Chile para disputar el Mundial sub-20 con la selección española y estará fuera en torno a un mes. Adrián Niño es duda hasta escasas horas antes de que empiece el partido, pues no entrenó el viernes y el sábado lo hizo de manera parcial.

Ha sido un gran arranque del Málaga si se habla de resultados, pues es el mejor inicio en cuanto a puntos en más de un lustro. Sufrió la pasada jornada su primera derrota de la campaña, frente al Huesca en El Alcoraz en el último suspiro, en un encuentro en el que el equipo malagueño fue de menos a más, aunque sin dejar buenas sensaciones.

Por su parte, el Cádiz es uno de los equipos más en forma de la competición. El conjunto amarillo suma 11 puntos en los primeros cinco compromisos, ocupa puestos de 'play-off' y mantiene su condición de invicto. Tras una decepcionante temporada 2024-25, en la que el cuadro gaditano acabó navegando por la zona media siendo un recién descendido de Primera División, el Cádiz se ha reinventado. Posee una mayor dosis de talento diferencial que la pasada campaña, a la vez que ha rejuvenecido su plantel.

El Málaga-Cádiz (domingo, 18.30 horas) se podrá ver a través de los canales La Liga Hypermotion TV y Fútbol 2, a los que se puede acceder mediante múltiples plataformas y operadores: Movistar, Orange, Vodafone, Digi TV, DAZN, Prime Video (contratando el paquete de La Liga Hypermotion y una cuenta Prime), Yoigo, MásMóvil, Virgin Telco, Euskaltel, Finetwork, 7Play, PTV Telecom, Populoos, Cableworld y Olin.