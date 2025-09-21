Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

La Rosaleda, durante un partido de la temporada pasada. Ñito Salas

Horario y dónde ver en televisión el Málaga-Cádiz

El conjunto blanquiazul llega al derbi en La Rosaleda con una larga lista de bajas, ante un cuadro amarillo que continúa invicto tras las primeras cinco jornadas

Jorge Garrido

Jorge Garrido

Málaga

Domingo, 21 de septiembre 2025, 10:49

El Málaga vuelve a La Rosaleda para disputar la sexta jornada de Liga en Segunda División. El conjunto malaguista disputa su segundo derbi andaluz de ... la temporada, este frente al Cádiz. El cuadro que dirige Sergio Pellicer vive un auténtico calvario en materia de bajas en este inicio liguero: a las lesiones de larga duración de la temporada pasada (Ramón, Moussa y Haitam, aunque este último ya está recuperado y entra en las convocatorias) se han sumado Luismi y Álex Pastor, más varias otras para este encuentro: Puga, Joaquín Muñoz y muy probablemente Izan Merino, que a su vez viajará el lunes a Chile para disputar el Mundial sub-20 con la selección española y estará fuera en torno a un mes. Adrián Niño es duda hasta escasas horas antes de que empiece el partido, pues no entrenó el viernes y el sábado lo hizo de manera parcial.

