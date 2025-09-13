Horario y dónde ver en televisión el Huesca-Málaga El conjunto blanquiazul visita El Alcoraz, un estadio en el que no ha ganado, con ocho bajas, en busca de mantener su condición de invicto

Con ocho bajas (Luismi, Álex Pastor, Ramón, Moussa, Izan Merino, Puga, Dani Sánchez y Dorrio), el Málaga viaja a Aragón para medirse al Huesca en ... El Alcoraz. A este condicionante se le suma que el feudo oscense es toda una pesadilla para el cuadro malaguista, pues no ha sido capaz de vencer en ninguna de sus cuatro visitas (tres derrotas y un empate, sin haber marcado un gol). Con todo, los hombres de Pellicer buscan prolongar el mejor arranque liguero del club en más de un lustro, en el que el Málaga ha sumado ocho puntos de doce posibles y ocupa la sexta plaza.

En lo que respecta al Huesca, el equipo azulgrana ha vivido una importante renovación tras su excelente campaña 2024-25. El primer y principal cambio llegó en los banquillos, con la marcha del icono malaguista Antonio Hidalgo. Su puesto ahora lo ocupa el joven técnico Sergi Guilló, avalado por un gran periplo como entrenador del Mérida en Primera RFEF. 16 fichajes (en clave blanquiazul, firmó recientemente Portillo por el club oscense) y varias otras salidas de jugadores capitales (el propio Joaquín Muñoz del Málaga, que regresa a Huesca, Ignasi Vilarrasa o Patrick Soko).

