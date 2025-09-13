Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El Alcoraz, estadio del Huesca. SD HUESCA

Horario y dónde ver en televisión el Huesca-Málaga

El conjunto blanquiazul visita El Alcoraz, un estadio en el que no ha ganado, con ocho bajas, en busca de mantener su condición de invicto

Jorge Garrido

Jorge Garrido

Málaga

Sábado, 13 de septiembre 2025, 10:31

Con ocho bajas (Luismi, Álex Pastor, Ramón, Moussa, Izan Merino, Puga, Dani Sánchez y Dorrio), el Málaga viaja a Aragón para medirse al Huesca en ... El Alcoraz. A este condicionante se le suma que el feudo oscense es toda una pesadilla para el cuadro malaguista, pues no ha sido capaz de vencer en ninguna de sus cuatro visitas (tres derrotas y un empate, sin haber marcado un gol). Con todo, los hombres de Pellicer buscan prolongar el mejor arranque liguero del club en más de un lustro, en el que el Málaga ha sumado ocho puntos de doce posibles y ocupa la sexta plaza.

