Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El Plantío, el estadio del Burgos. BURGOS CF

Horario y dónde ver por televisión el Burgos-Málaga

El equipo que dirige Pellicer acude con cierta urgencia por sumar puntos a El Plantío, un campo históricamente gafe para el club de Martiricos, y con ocho bajas

Jorge Garrido

Jorge Garrido

Málaga

Domingo, 28 de septiembre 2025, 10:32

El Málaga quiere poner fin a esta racha de derrotas (frente al Huesca en El Alcoraz y ante el Cádiz en La Rosaleda, ambas por ... la mínima) que han provocado que cayera de la zona de 'play-off', la cual no pisaba desde hacía cuatro años, tras un buen inicio liguero en materia de resultados (ocho puntos de los primeros doce). Le toca visitar el estadio del Burgos, El Plantío, un campo que históricamente le ha costado horrores sumar puntos, al que acude sin ocho de sus futbolistas (Niño, Joaquín, Izan Merino, Puga, Álex Pastor, Luismi, Ramón y Moussa).

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La borrasca exGabrielle pone a Málaga en aviso por lluvias fuertes
  2. 2 San Diego Comic-Con Málaga recupera su ritmo habitual tras el colapso de la mañana por la afluencia masiva
  3. 3 Un butrón, una tienda de antigüedades y el blindaje inesperado de un viejo banco: crónica de un robo frustrado en Málaga
  4. 4

    Begoña Gómez planta a Peinado y las acusaciones piden la declaración de Sánchez
  5. 5 El sicario de 17 años de Málaga confirma la tendencia de la Mocro Maffia de reclutar a menores por unos 20.000 euros
  6. 6 Jared Leto y Disney se suben a la Alcazaba de Málaga
  7. 7

    Así es Verde Limón, la nueva casa de comidas en El Limonar
  8. 8 Indemnización de 10.000 euros a un trabajador tras no quedar acreditado que llamara «payasa» a su jefa
  9. 9 El árbol más grande de Andalucía se muere: su envejecimiento es «imparable»
  10. 10 Luces y sombras en San Diego Comic-Con Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Horario y dónde ver por televisión el Burgos-Málaga

Horario y dónde ver por televisión el Burgos-Málaga