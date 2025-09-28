Horario y dónde ver por televisión el Burgos-Málaga

El Málaga quiere poner fin a esta racha de derrotas (frente al Huesca en El Alcoraz y ante el Cádiz en La Rosaleda, ambas por ... la mínima) que han provocado que cayera de la zona de 'play-off', la cual no pisaba desde hacía cuatro años, tras un buen inicio liguero en materia de resultados (ocho puntos de los primeros doce). Le toca visitar el estadio del Burgos, El Plantío, un campo que históricamente le ha costado horrores sumar puntos, al que acude sin ocho de sus futbolistas (Niño, Joaquín, Izan Merino, Puga, Álex Pastor, Luismi, Ramón y Moussa).

El conjunto burgalés es un equipo rocoso, de un fútbol poco vistoso pero muy efectivo, que a menudo realiza una gran labor de presión en campo rival (especialmente cuando juega como local) y que llega de forma directa a portería. Recupera a dos futbolistas que a priori son importantes, Curro Sánchez y Víctor Mollejo, aunque probablemente no participen desde el inicio.

El Burgos-Málaga (domingo, 16.15 horas), se podrá ver a través del canal La Liga Hypermotion TV, al que se puede acceder a través de múltiples plataformas y operadores: Movistar, Orange, Vodafone, Digi TV, DAZN, Prime Video (contratando el paquete de La Liga Hypermotion y una cuenta Prime), Yoigo, MásMóvil, Virgin Telco, Euskaltel, Finetwork, 7Play, PTV Telecom, Populoos, Cableworld y Olin.