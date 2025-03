Un gol de Antoñito rescata a la sub-19 y acerca a España al Europeo de la categoría

Pedro Luis Alonso Málaga Sábado, 22 de marzo 2025, 19:34 Comenta Compartir

Mientras su equipo jugaba en La Rosaleda ante el Racing de Ferrol, el malaguista Antoñito Cordero fue decisivo en Catanzaro en el duelo de la selección española sub-19 ante Italia de la Ronda Élite. Su tanto de penalti en el minuto 89 rescató a España y, tras su primera victoria ante Francia por 2-1 el miércoles está muy cerca de clasificarse para el Europeo de la categoría.

Antoñito, como el miércoles, jugó el choque completo, e Izan Merino, titular y amonestado, fue relevado al descanso. España dio el primer golpe sobre la mesa transcurridos los primeros quince minutos. Un centro-chut de Monserrate (del Atlético de Madrid B) tocó en un defensor italiano colándose finalmente en la portería de Martinelli. Italia estuvo cerca de empatar con un disparo de Rispoli que despejó el guardameta español. En la jugada siguiente un penalti significó el empate de los locales. Raúl Jiménez adivinó el lado, pero el chut de Liberali acabó en el fondo de la red.

En la segunda mitad, España empezó con buen pie. Janneh tuvo una gran ocasión que el guardameta italiano mandó a córner. El tiempo transcurría en un partido con ida y venidas de ambos equipos. En el 84', un buen centro de Magni al área significó el 2-1 con un gran cabezazo de Liberali. Sin embargo el partido no había acabado. Italia provocó un penalti que los españoles no perdonaron. Desde los once metros, Antonio Cordero anotó el 2-2.

Ahora España, en la que también juega el lateral izquierdo esteponero Dani Muñoz (del Atlético de Madrid juvenil), que también fue titular, como el miércoles, se medirá a Letonia el martes (15.00 horas) para tratar de cerrar el billete al Europeo.

Ampliar Izan Merino (con el 14) y Antoñito (10), en el once de España sub-19. ANDREA ROSITO

Izan Merino (que acarrea aún otro partido de sanción en la Liga), Antoñito y Aarón Ochoa (que no jugó este sábado en el 1-1 de Irlanda sub-19 ante el combinado de Eslovenia de la categoríoa estarán de vueltael miércoles, y dos de ellos podrían jugar en Oviedo el domingo (16.15 horas).