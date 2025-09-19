Gaizka Garitano: «La política del Málaga tiene mucho mérito; es un espejo en el que mirarnos»

El entrenador del Cádiz, Gaizka Garitano, alabó el proyecto deportivo de su rival este domingo (18.30 horas) en La Rosaleda, el Málaga, en su ... comparecencia de este viernes en sala de prensa para analizar el derbi: «La política del Málaga tiene mucho mérito. Juegan con mucha gente de la cantera. Es un espejo en el que mirarnos. Han tenido problemas económicos y sin embargo han sacado jugadores jóvenes que incluso han llegado a ser internacionales. Vamos a jugar en un gran estadio».

Además, pese al 0-2 de la última visita, el 9 de marzo, fue muy cauto cara a poder repetir victoria. «Espero un partido complicado. Momentos de sufrimiento en los que estaremos acosados y otros momentos en los que el Málaga lo pasará mal. Un equipo es incapaz de dominar al otro durante noventa minutos y ser superior todo el encuentro. Ningún equipo es capaz de dominar al otro y hay momentos en los que, si aprovechas la buena situación, puedes hacer gol y cuando estás mal hay que pasar la tormenta. Esperamos que los minutos en los que seamos mejores aumenten respecto a los dos encuentros que hemos jugado a domicilio», sostuvo.

Además, Garitano, cuyo equipo está invicto en el torneo, reconoció que «a De la Rosa y Ontiveros podemos recuperarlos, pero no es claro todavía». En este sentido, sorprendió ver este sábado al marbellí entrenándose con una protección en la rodilla izquierda después de semanas de baja.