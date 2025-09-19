Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Gaizka Garitano, en su comparecencia este viernes. SUR

Gaizka Garitano: «La política del Málaga tiene mucho mérito; es un espejo en el que mirarnos»

El entrenador del Cádiz, rival este domingo en La Rosaleda (18.30 horas), no ve sencillo que se repita el 0-2 de la pasada campaña y confesó que espera «un partido complicado» en Martiricos

Rubén López

Cádiz

Viernes, 19 de septiembre 2025, 16:38

El entrenador del Cádiz, Gaizka Garitano, alabó el proyecto deportivo de su rival este domingo (18.30 horas) en La Rosaleda, el Málaga, en su ... comparecencia de este viernes en sala de prensa para analizar el derbi: «La política del Málaga tiene mucho mérito. Juegan con mucha gente de la cantera. Es un espejo en el que mirarnos. Han tenido problemas económicos y sin embargo han sacado jugadores jóvenes que incluso han llegado a ser internacionales. Vamos a jugar en un gran estadio».

