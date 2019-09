Tres modelos de capitanía Pamela, Adriana y Ruth posaron para SUR en la grada de la Rosaleda. / FÉLIX PALACIOS La uruguaya Pamela, la turolense Adriana y la malagueña Ruth, se turnarán esta temporada el brazalete del conjunto blanquiazul MARINA RIVAS Jueves, 19 septiembre 2019, 00:08

Cuando piensan en un ejemplo de capitán se les viene a la cabeza Andrés Iniesta, Carles Puyol o Weligton. Podrían parecer perfiles muy diferentes y realmente lo eran, sus estilos de juego no tenían prácticamente nada que ver, pero como cabezas visibles de su equipo sí que compartían los valores y características que debe tener un líder. Pasión por su deporte y por su equipo, disposición para ayudar a quien lo necesite, entrega por el que es su trabajo y uno fundamental: elno anteponer nunca sus propios intereses a los del grupo. Intentando seguir estas premisas, esta temporada que ya ha comenzado serán tres las jugadoras que porten el brazalete de capitana del Málaga.

No sorprendió demasiado a los seguidores del equipo, pero en la primera jornada de la liga Reto Iberdrola, la Segunda División en la que ahora milita el conjunto, la que ejerció de capitana fue Pamela y no Adriana, capitana única sobre el papel en la pasada campaña. No era la primera ocasión en la que la internacional uruguaya vestía el brazalete, pero ahora lo hacía con una responsabilidad especial. «Para mí es un orgullo portarlo y, con él, representar al club. Como capitana preferiría no definirme y que lo hicieran mis compañeras, pero lo que siempre intento es ser una más y ayudar a todas, sobre todo a las pequeñas que vienen del filial. Les hago saber que estoy ahí para lo que haga falta».

Sin darse cuenta, Pamela, a sus 24 años, se ha convertido en la segunda jugadora de la actual plantilla que más tiempo lleva en el primer equipo blanquiazul (esta será su quinta temporada), sólo por detrás de Postigo (seis) e igualada con Encarni. Llegó al club con 19 años y sola –su familia, de origen humilde, se quedó en Uruguay–, desde entonces vive en Benalmádena con la que pasó a ser su segunda familia y se ha convertido en un ejemplo de lucha fuera del campo y una de las jugadoras más completas y eficientes dentro de él. Ahora, como capitana, intentará dar lo mejor de sí. Para la centrocampista, la clave de una buena capitanía está de puertas hacia dentro. «Lo fundamental es saber gestionar un vestuario y que todo el mundo se sienta apoyado».

Contraste de experiencia

Y de su entrega y persistencia todavía 'in crescendo', a un perfil diferente, el de una jugadora con más de veinte años como profesional en tres ligas diferentes: la española, la inglesa y la estadounidense. La experiencia nunca dejará de ser un grado y eso mismo convirtió a la delantera Adriana en capitana en cuanto llegó al equipo, hace tres temporadas. Para ella, que sabe lo que es pasar por equipos más exigentes y compartir vestuario con las mejores del mundo, las funciones de todo líder son claras. «Un capitán tiene que hacer sentir a las jugadoras que todas son importantes y que hay que remar hacia la misma dirección», comienza. Además, en su caso a sus 32 años, debe cuidar la inclusión de las más noveles: «Hay que ser una referente para las jóvenes, dentro y fuera del campo y estar dispuesta siempre a ayudar a quien lo necesite. Hay que mirar por el bien del equipo y no por el propio».

En un proyecto de equipo con especial presencia de las jugadoras de la provincia y de la cantera blanquiazul (hasta ocho jugadoras son malagueñas) no podía faltar una capitana que reflejara el talento de la casa. Por desgracia, un esguince de rodilla retrasa el estreno de Ruth en esta nueva categoría. La central de sólo 18 años debutó con 17 en Primera y se consolidó como una de las jugadoras más regulares y con más personalidad del conjunto, pese al posterior descenso. Este año, se estrena oficialmente con el brazalete. «Me sorprendió muchísimo,no me esperaba la grata noticia de que contaban conmigo para ser capitana. Tengo mucha ilusión de poder ayudar a mis compañeras, darlo todo por el Málaga». Orgullosa de seguir escalando posiciones, la malagueña explica: «Creo que la esencia de una buena capitana es la misma que la del lema del Málaga: coraje y corazón. Hay que llevarlo por bandera. Eso e intentar ayudar a las compañeras».

Tres perfiles diferentes para un año especialmente complicado para el equipo, por la adaptación a la nueva categoría y por el exigente reto del ascenso; más aún cuando el conjunto no ha comenzado todavía a despegar en lo que a victorias se refiere (sólo suma un punto tras la jornada segunda). Trabajo, experiencia y corazón para liderar a un equipo que ansía volver con los grandes.

Pamela

Nombre completo. Cinthia Pamela González Medina.

Lugar de nacimiento y edad. Paysandú (Uruguay), 23 años, aunque cumple los 24 este mes.

En el Málaga desde... La campaña 2015-16.

Posición. Medio centro.

Ejemplo como capitán. Andrés Iniesta.

Adriana

Nombre completo. Adriana Martín Santamaría.

Lugar de nacimiento y edad. La Puebla de Valverde (Teruel), 32 años.

En el Málaga desde... La campaña 2017-18.

Posición. Delantera.

Ejemplo como capitán. Puyol y Weligton.

Ruth

Nombre completo. Ruth Acedo Pino.

Lugar de nacimiento y edad. Málaga, 18 años.

En el Málaga desde... Es canterana, pero llegó al primer equipo en la campaña 2016-17.

Posición. Central.

Ejemplo como capitán. Weligton.