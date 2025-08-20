El nuevo proyecto femenino refuerza su malaguismo y sueña con el ascenso

Un equipo talentoso, joven aunque experimentado y, lo más importante, con un gran sentimiento de pertenencia y amor a este escudo. El nuevo Málaga femenino ... ya está en marcha con una plantilla con mucha identidad, malagueña y malaguista en un 80%, con un bloque continuista, el mismo entrenador al frente del proyecto y una nueva cara a los mandos de la dirección deportiva de la sección femenina. Así se presenta el nuevo equipo blanquiazul, que comenzó a rodar el pasado 1 de agosto y debutará en Liga el próximo domingo 7 de septiembre, ante el Femarguín, en casa.

Para comenzar, cabe señalar uno de los principales cambios de la sección. Y es que la dirección del club apostó, al cierre de la pasada campaña, porque una 'vieja' conocida tomara el testigo de Manuel Navarrete a los mandos de la dirección deportiva. Hablamos de la portera del mítico Atlético Málaga del Triplete, Estrella Díaz. Entrenadora UEFA Pro, trabajaba en la cantera del Rincón de la Victoria hasta que hace cinco años tocó a su puerta el club de su vida. Comenzó en el cadete femenino, que ganó dos veces consecutivas su liga autonómica, después pasó al filial como entrenadora y coordinadora y logró el ascenso a Tercera RFEF. Ahora ha dado el salto a la dirección deportiva de la sección. «Esta es mucha responsabilidad, ahora todo el mundo pone el foco en ti, pero estoy muy ilusionada. Espero hacerlo lo mejor posible, que la gente esté contenta y quiera estar en el Málaga», valora.

Ampliar El nuevo equipo, en un partido de la Copa de Andalucía. MÁLAGA CF

Con ella el frente, el club ha logrado consolidar un proyecto continuista al atar a buena parte de la plantilla del pasado curso: la portera María Albarral; las defensas Águeda y Yoli Peche; la centrocampista Lorena y las delanteras Arantxa, Nerea Valeriano, Andrea Herrero, Alicia Martínez, Elena Martínez y Futu. Por supuesto, a nombres como los ya mencionados de Futu, Arantxa, Águeda o Yoli, perlas de la cantera asentadas desde hace años en el primer equipo, hay que añadir dos pilares del equipo, las capitanas, las únicas que llevan toda su vida defendiendo la camiseta blanquiazul y que vivieron la etapa del histórico ascenso a Primera, María Farfán y Encarni (defensas).

Repescando malaguismo

Una plantilla que eso sí, también se ha reforzado en el mercado, y lo ha hecho apostando además por el regreso de varios talentos malagueños y malaguistas que vuelven con más experiencia para sumar al primer equipo. Se trata de la central Belén Carrera (procedente del PFC Málaga), la lateral Carmen Aguilar (Almería) y las centrocampistas Andrea Ríos (Balears) y Noemí Pozo (Guiniguada). A ellas se les une la portera motrileña procedente del Sevilla e internacional con España en categorías inferiores Amor Leigh, y la central madrileña Jeni Santiago, también internacional española en categorías inferiores años atrás y con experiencia en equipos como el Albacete, el Rayo o el Sporting de Huelva. A ellas hay que añadir que Yessenia (centrocampista) subirá al primer equipo y las canteranas Marina (defensa), Dayana (delantera) y Esther (delantera) estarán en dinámica del primer equipo.

Este comenzó su pretemporada el 1 de agosto y se encuentra inmerso en la Copa de Andalucía. Es más, comenzó con muy buen pie. En un triangular disputado el pasado domingo, las malaguistas se impusieron al Córdoba por 2-1, y al Sporting de Huelva por 5-4 en la tanda de penaltis. Hoy mismo viajarán de nuevo a Sevilla para medirse, en las semifinales del torneo, al Granada de Primera División (a las 21.15 horas en la Ciudad Deportiva Rafael Gordillo). El conjunto nazarí, en el que milita la malagueña Postigo, fue el andaluz mejor clasificado de la Liga la pasada temporada.

Cara a la temporada liguera, el combinado de Héctor Díaz (llegó el pasado curso y se le ha renovado) quiere apuntar alto esta campaña y salir al fin de una tercera categoría nacional a la que lleva años anclada tras los dos descensos y las complicaciones económicas del club. «Espero que podamos luchar por estar entre los tres primeros equipos del grupo. El objetivo, obviamente, es ascender, tenemos que aspirar a eso. Dentro de nuestras posibilidades, creo que se ha confeccionado un buen equipo. El objetivo es ascender y si no, estar ahí arriba luchando y el año que viene dar el paso. Que no se diga que no lo hemos intentado».

La plantilla

Porteras. María Arrabal, Amor y Jimena.

Centrales. Yoli Peche, Águeda, Belén Carrera y Jeni .

Laterales. Farfán, Encarni y Carmen Aguilar.

Centrocampistas. Valeriano, Lorena, Andrea Ríos, Noemí, Pozo y Yessenia.

Delanteras. Arantxa, Andrea Herrero, Alicia, Elena y Futu.

Entrenador.Héctor Díaz.