MÁLAGA CF
MÁLAGA CF

El nuevo proyecto femenino refuerza su malaguismo y sueña con el ascenso

El cuadro blanquiazul, que disputa hoy la semifinal de la Copa de Andalucía, ha mantenido su bloque y ha recuperado a jugadoras forjadas en la casa

Marina Rivas

Marina Rivas

Miércoles, 20 de agosto 2025, 01:12

Un equipo talentoso, joven aunque experimentado y, lo más importante, con un gran sentimiento de pertenencia y amor a este escudo. El nuevo Málaga femenino ... ya está en marcha con una plantilla con mucha identidad, malagueña y malaguista en un 80%, con un bloque continuista, el mismo entrenador al frente del proyecto y una nueva cara a los mandos de la dirección deportiva de la sección femenina. Así se presenta el nuevo equipo blanquiazul, que comenzó a rodar el pasado 1 de agosto y debutará en Liga el próximo domingo 7 de septiembre, ante el Femarguín, en casa.

