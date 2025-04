El filial del Málaga femenino arrasa, gana la Liga y asciende a la Tercera RFEF

Marina Rivas Martes, 8 de abril 2025, 16:11 Comenta Compartir

Llega una buena noticia para la sección femenina del Málaga, y es que su filial, que tras la última reestructuración pasó a competir en la ... Segunda Andaluza, acaba de conseguir no sólo el campeonato de Liga, si no el ascenso directo a una categoría nacional, a la que no accede desde hace ya cuatro campañas. El Málaga femenino B, dirigido por la que fuera portera del Atlético Málaga del triplete, Estrella Díaz, lo ha conseguido además por la puerta grande.

No sólo ha sido líder de su grupo, también ha firmado cifras espectaculares tanto en ataque como en defensa, siendo sobradamente, el equipo más goleador con 118 tantos en su cuenta (41 goles más que su perseguidor) y el menos goleado, con sólo 8 dianas encajadas (8 menos que el siguiente). Un ascenso más que merecido a Tercera RFEF, la cuarta categoría nacional, una por debajo del primer equipo (Segunda RFEF), siendo además el conjunto más joven del grupo. Componen la plantilla ganadora: las porteras Jimena y Lucía Serrano; las defensas Alba, Andrea, Cynthia, Daniela García, Lara, Lorena, María Albacete, Marina, Sara y Nora; las centrocampistas Alba Cubo, Carmen Sánchez, Cayetana, Daniela Sáenz, Judith, Lucía Alarcón, Lucía Gálvez, María Díaz, Marta y Rocío y las delanteras Carmen Jiménez, Claudia, Dayana, Esther, Estrella, Samara y Yessenia.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión