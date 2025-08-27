Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Hicham, en su etapa en el Málaga. MÁLAGACF

El exmalaguista Hicham se incorpora al Marbella por una temporada

El desequilibrante extremo marroquí regresa tras militar las tres últimas campañas en equipos de su país

Antonio Góngora

Antonio Góngora

Miércoles, 27 de agosto 2025, 11:37

El Marbella incorpora a otro exmalaguista: acaba de anunciar el fichaje del marroquí Hicham, que se marchó de la entidad blanquiazul tras encadenar distintos problemas ... físicos. El conjunto constasoleño, de esta forma, pretende reforzar las bandas con un jugador muy rápido y desequilibrante que puede ser decisivo en una categoría como Primera RFEF.

