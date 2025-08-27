El exmalaguista Hicham se incorpora al Marbella por una temporada
El desequilibrante extremo marroquí regresa tras militar las tres últimas campañas en equipos de su país
Miércoles, 27 de agosto 2025, 11:37
El Marbella incorpora a otro exmalaguista: acaba de anunciar el fichaje del marroquí Hicham, que se marchó de la entidad blanquiazul tras encadenar distintos problemas ... físicos. El conjunto constasoleño, de esta forma, pretende reforzar las bandas con un jugador muy rápido y desequilibrante que puede ser decisivo en una categoría como Primera RFEF.
Hicham se marchó del Málaga y ha militado en equipos de su país en las tres últimas temporadas. En el equipo blanquiazul no pudo confirmar sus grandes cualidades por distintas lesiones que lo atenazaron y le impidieron explotar sus cualidades. Subió al primer equipo y el club contaba con él. Disputó hasta 47 partidos tras ascender del filial.
El extremo de 27 años, de esta manera, ha firmado su nuevo contrato con el Marbella hasta el final de temporada, según la información facilitada por la entidad costasoleña. Será un nuevo exmalaguista tras el paso por este equipo de Moussa o Castel.
